Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών σημειώθηκαν πριν τη σέντρα του τελικού του κυπέλλου στο Βέλγιο, μεταξύ της Άντερλεχτ και της Μπριζ.

Από τα επεισόδια οι δρόμοι των Βρυξελλών μετατράπηκαν σε εμπόλεμη ζώνη, με δεκάδες βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καταγράφουν τις συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.

Σ’ ένα από αυτά, ένας φίλος της Μπριζ δέχθηκε σοκαριστική επίθεση από οπαδούς της Άντερλεχτ. Ο άνδρας έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, ενώ ένας οπαδός της Άντερλεχτ τον πάτησε με τη μπροστινή ρόδα της μηχανής που οδηγούσε.

