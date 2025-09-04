Βασιλιάς Κάρολος: Η σπάνια αναφορά του για τον καρκίνο – «Δεν είμαι και τόσο άσχημα»

Ο βασιλιάς Κάρολος επέδειξε την πιο ανθρώπινη πλευρά του κατά την επίσκεψή του στο Midland Metropolitan University Hospital. Ο μονάρχης, που και ο ίδιος αντιμετωπίζει τον καρκίνο, συνομίλησε με ασθενείς, μοιράστηκε τις δικές του εμπειρίες και μίλησε για την κατάσταση της υγείας του με μια δόση χιούμορ.

Σε μια ειλικρινή συζήτηση με την 85χρονη ασθενή Jacqueline Page, η οποία του εκμυστηρεύτηκε ότι αισθάνεται να «φθείρεται» λόγω της ασθένειας, ο Κάρολος ανταπάντησε με χιούμορ: «Ξέρω, αυτό είναι τρομερό πράγμα, όπως αρχίζω να το ανακαλύπτω ήδη. Ο οργανισμός δεν λειτουργεί και τόσο καλά όταν περνάς τα 70».

Σε άλλη περίπτωση, όταν ένας ασθενής τον ρώτησε ευθέως για την πορεία της ανάρρωσής του, ο βασιλιάς απάντησε λιτά αλλά καθησυχαστικά: «Δεν πάω κι άσχημα».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Κάρολος συνομίλησε και με τον Matthew Sinda, ο οποίος πάσχει από καρκίνο του προστάτη. Ο βασιλιάς του απάντησε με κατανόηση, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης.

Ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο τον Φεβρουάριο του 2024 και από τότε έχει ακολουθήσει τις συμβουλές των γιατρών του, ενώ παράλληλα έχει επιστρέψει στις δημόσιες εμφανίσεις του.