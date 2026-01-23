Βαλεντίνο: Η μόδα αποχαιρετά τον σπουδαίο σχεδιαστή – Όλοι παρόντες στην κηδεία του (live)

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, η κηδεία του εμβληματικού σχεδιαστή Βαλεντίνο Γκαραβάνι στη Ρώμη. Ο δημιουργός που ταύτισε το όνομά του με την απόλυτη κομψότητα και το διαχρονικό στυλ, έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (19/1), αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην παγκόσμια βιομηχανία της μόδας.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στην κεντρική Βασιλική της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, εκεί όπου πλήθος κόσμου και προσωπικότητες διεθνούς βεληνεκούς συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Είχε προηγηθεί διήμερο λαϊκό προσκύνημα, κατά το οποίο χιλιάδες θαυμαστές του έργου του είχαν την ευκαιρία να αποδώσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που επαναπροσδιόρισε τη γυναικεία φινέτσα.

Το παρών στο τελευταίο «αντίο» δίνουν κορυφαία ονόματα του χώρου, ανάμεσά τους ο Τομ Φορντ και η Ντονατέλα Βερσάτσε, καθώς και η Αν Χάθαγουεϊ, η οποία υπήρξε στενή του φίλη και διαχρονική μούσα του οίκου.

Η παρουσία της χολιγουντιανής σταρ και των συναδέλφων του υπογραμμίζει την τεράστια επιρροή που άσκησε ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι στις τέχνες και τον πολιτισμό για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Μέσα στον ναό της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri βρίσκονται 750 άνθρωποι ενώ κοντά στο φέρετρο έχουν τοποθετηθεί λευκά τριαντάφυλλα.

Ο ιστορικός συνεργάτης και πρώην σύντροφος του σχεδιαστή Τζανκάρλο Τζιαμέτι πρόκειται να διαβάσει ένα σύντομο μήνυμα, το δικό του στερνό αντίο στον ταλαντούχο σχεδιαστή, τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε πάνω απο εξήντα χρόνια ζωής και επιτυχιών.

Ο Βαλεντίνο θα ταφεί στο νεκροταφείο Πρίμα Πόρτα της Ρώμης, σε τάφο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Είναι κυκλικός, με βιτρό και αειθαλή φυτά. Η γραμμή του και το όλο σχεδιο είναι απλό, λιτό, όπως επιθυμούσε ο ίδιος.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες:

EPA / MASSIMO PERCOSSI

EPA / MASSIMO PERCOSSI

EPA / MASSIMO PERCOSSI

EPA / MASSIMO PERCOSSI