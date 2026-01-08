Τζέιμς Ράνσον: Επιβεβαιώθηκε η αυτοκτονία ως η αιτία θανάτου του – Τέλος στο θρίλερ με τον ηθοποιό

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες έδωσε οριστική απάντηση σχετικά με τα αίτια θανάτου του Τζέιμς Ράνσον, επιβεβαιώνοντας πως ο 46χρονος ηθοποιός έβαλε τέλος στη ζωή του.

Αναλυτικότερα, ο κλλιτέχνης, που έγινε ευρύτερα γνωστός για τους ρόλους του στην εμβληματική σειρά «The Wire» και στην ταινία τρόμου «It: Chapter Two», άφησε την τελευταία του πνοή στις 19 Δεκεμβρίου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τους θαυμαστές του.

Ο θάνατος του Τζέιμς Ράνσον, τον οποίο οι στενοί του φίλοι αποκαλούσαν «PJ», αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό, κυρίως για τη σύζυγό του, Τζέιμι ΜακΦι, και τα δύο τους παιδιά, τον Τζακ και τη Βάιολετ.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο γεμάτο ευφυΐα και χιούμορ, ο οποίος είχε ως απόλυτη προτεραιότητα της ζωής του την οικογένειά του.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε μια κίνηση αλληλεγγύης προς τους οικείους του, ξεκίνησε μια καμπάνια στην πλατφόρμα GoFundMe με σκοπό την οικονομική στήριξη της συζύγου και των παιδιών του.

Η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε συγκλονιστική, καθώς το ποσό που συγκεντρώθηκε αγγίζει ήδη τις 300.000 δολάρια.

Στο συνοδευτικό κείμενο της καμπάνιας, οι φίλοι του τον αποχαιρετούν σημειώνοντας πως ο Τζέιμς ήταν ένας εξαιρετικός πατέρας που λάτρευε απεριόριστα τους δικούς του ανθρώπους, οι οποίοι αποτελούσαν για εκείνον το κέντρο του κόσμου του.