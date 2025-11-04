Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΔΙΕΘΝΗ

Τζαμάικα: Οι καταστροφές που προκάλεσε ο κυκλώνας Μελίσα αντιστοιχούν περίπου στο 30% του ΑΕΠ

Τουλάχιστον 28 νεκροί και προσωρινή αναστολή δημοσιονομικών κανόνων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων

Τζαμάικα: Οι καταστροφές που προκάλεσε ο κυκλώνας Μελίσα αντιστοιχούν περίπου στο 30% του ΑΕΠ
Πηγή: Youtube
DEBATER NEWSROOM

Ο κυκλώνας Μελίσα, ο ισχυρότερος που έπληξε ποτέ την Τζαμάικα και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 28 ανθρώπους, προκάλεσε καταστροφές που αντιστοιχούν περίπου στο 30% του ΑΕΠ της χώρας, εκτίμησε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες.

«Θεωρώ πως αυτή είναι μια συντηρητική εκτίμηση, βάσει των ζημιών που έχουμε αξιολογήσει», είπε ο Χόλνες σε βουλευτές, συμπληρώνοντας πως το βραχυπρόθεσμο πλήγμα για την οικονομική παραγωγή αναμένεται να είναι της τάξης του 8-13%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καταστροφές από τον κυκλώνα Μελίσα θα αυξήσουν τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ και θα ασκήσουν πίεση στους δημοσιονομικούς στόχους, ανέφερε ο Χόλνες, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνησή του θα ενεργοποιήσει έκτακτο μηχανισμό για προσωρινή αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων της Τζαμάικας.

