Τρόμος σε πτήση από Λονδίνο προς Γλασκώβη: Επιβάτης φώναζε ότι έχει βόμβα και απειλούσε τους επιβάτες (βίντεο)

Αναστάτωση προκάλεσε ένας 41χρονος επιβάτης σε πτήση της EasyJet από το Λονδίνο προς τη Γλασκώβη, την Κυριακή, όταν σηκώθηκε από τη θέση του και άρχισε να φωνάζει πως υπάρχει βόμβα στο αεροπλάνο.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ο άνδρας φώναζε «σταματήστε το αεροπλάνο», «βρείτε τη βόμβα», αλλά και συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική», «θάνατος στον Τραμπ» και «Αλλάχου Ακμπάρ», προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

Άλλος επιβάτης σηκώθηκε και τον ακινητοποίησε, με τη βοήθεια κι άλλων, ρίχνοντάς τον στο δάπεδο της καμπίνας. Το πλήρωμα και οι επιβάτες χειρίστηκαν την κατάσταση με ψυχραιμία μέχρι την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους λίγο αργότερα, όπου και συνελήφθη ο άνδρας από τις Αρχές.

Η EasyJet επιβεβαίωσε το περιστατικό, σημειώνοντας πως το πλήρωμα είναι πλήρως εκπαιδευμένο να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων όσοι βρίσκονται στην πτήση.

Δείτε το βίντεο:

EasyJet flight to Scotland diverted after passenger made a bomb threat and shouted “Allahu Akbar.” @nyssa7 pic.twitter.com/ARLkA5xrJB— Open Source Intel (@Osint613) July 27, 2025