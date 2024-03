Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά στα περίχωρα της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, ενώ ο ύποπτος για την επίθεση διέφυγε με κλεμμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία του Φολς Τάουνσιπ και ο κυβερνήτης της πολιτείας της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο κάλεσαν τους κατοίκους του προαστίου βόρεια της Φιλαδέλφειας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

JUST IN: Residents of Falls Township, Pa. are being told to shelter in place due to police activity in the area.https://t.co/FdOCEGBnoo