Τραμπ: Θέλει υπογραφές για το “Συμβούλιο Ειρήνης” στο Νταβός – Ποιες χώρες έχουν προσκληθεί, ανάμεσα τους Ελλάδα και Κύπρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ταράζει τα παγκόσμια γεωπολιτικά νερά με το τελευταίο τερτίπι να αποτελεί το “Συμβούλιο Ειρήνης” με ισόβιο πρόεδρο των ίδιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε εισήγηση για τον συγκεκριμένο “θεσμικό όργανο” με αφορμή την συζήτηση για την ειρήνη στη Γάζα όμως δεν θα περιορίζεται μόνο σε αυτό το θέμα. Σύμφωνα με το Bloomberg, η επίσημη λίστα των προσκεκλημένων – βάσει πληροφοριών από πηγές με γνώση του θέματος – περιλαμβάνει 49 χώρες, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ανάμεσα στις χώρες που έλαβαν το κάλεσμα βρίσκεται η Ελλάδα και η Κύπρος.

Κατά τις ίδιες πηγές, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις χώρες η παραλαβή της πρόσκλησης, ενώ η λίστα δεν θεωρείται οριστική.

Όπως μεταδίδει το έγκυρο μέσο, ο Τραμπ επιδιώκει να υπογράψει το ειρηνευτικό σχέδιο για την Παλαιστίνη στο Νταβός όπου θα βρεθούν ηγέτες από όλο τον κόσμο στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Το σχέδιο αυτό, ωστόσο, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ορισμένες από τις χώρες ζητούν επαναδιατύπωση βασικών όρων της συμφωνίας πριν από οποιαδήποτε υπογραφή.

Οι χώρες που έλαβαν το… γράμμα Τραμπ

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι χώρες που έχουν λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα είναι οι εξής: Αλβανία, Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, Μπαχρέιν, Λευκορωσία, Βραζιλία, Καναδάς, Κύπρος, Αίγυπτος, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Καζακστάν, Μαρόκο, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ομάν, Πακιστάν, Παραγουάη, Πολωνία, Πορτογαλία, Κατάρ, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία, Νότια Κορέα, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν και Βιετνάμ.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι και η Κίνα έχει λάβει πρόσκληση από την αμερικανική κυβέρνηση για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί η Ουάσινγκτον για τη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ των προσκεκλημένων υπάρχουν και άτομα τα οποία ο Τραμπ έχει δείξει να έχει θετικές σχέσεις όπως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι. Παράλληλα, αρκετές συζητήσεις προκαλεί το κάλεσμα προς τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο προωθεί το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα.

Τι είναι το “Συμβούλιο Ειρήνης”

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας τη σύσταση ενός Συμβουλίου Ειρήνης.

Από το Σαββατοκύριακο πολλές χώρες άρχισαν να ανακοινώνουν ότι έλαβαν πρόσκληση να συμμετέχουν σε αυτό το Συμβούλιο, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία και ο Καναδάς. Αλλά πέρα από τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ, και άλλες χώρες, όπως η Ρωσία, έχουν λάβει σχετική πρόσκληση.

Το προσχέδιο της «χάρτας» του Συμβουλίου αποκαλύπτει όμως ότι αυτό επιδιώκει να έχει περισσότερες και ευρύτερες αρμοδιότητες και αποστολή πέραν της Γάζας και μοιάζει να προωθείται ως αντικαταστάτης του ΟΗΕ.

Αποστολή

«Το Συμβούλιο της Ειρήνης είναι ένας διεθνής οργανισμός που έχει στόχο την προώθηση της σταθερότητας, την αποκατάσταση της αξιόπιστης και νόμιμης διακυβέρνησης και την εγγύηση της διαρκούς ειρήνης σε όλες τις περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από συγκρούσεις», αναφέρεται στον πρόλογο του κειμένου που εστάλη στις χώρες οι οποίες έλαβαν πρόσκληση για να μετάσχουν στο Συμβούλιο.

Το κείμενο των οκτώ σελίδων επικρίνει εξαρχής «τις προσεγγίσεις και τους θεσμούς που πολύ συχνά έχουν αποτύχει», μια ξεκάθαρη αναφορά στον ΟΗΕ, και ζητεί να βρεθεί «το θάρρος» οι χώρες να απομακρυνθούν από αυτούς. Παράλληλα υπογραμμίζει «την ανάγκη για έναν πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό διεθνή οργανισμό ειρήνης».

Πανίσχυρος Τραμπ

Ο Τραμπ θα είναι «ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης», οι εξουσίες του οποίου θα είναι ευρείες: μόνο εκείνος έχει την αρμοδιότητα να «προσκαλεί» άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να ενταχθούν στο Συμβούλιο και μπορεί να ανακαλεί τη συμμετοχή τους, εκτός εάν υπάρξει βέτο το οποίο θα στηρίξει «η πλειοψηφία δύο τρίτων των κρατών-μελών».

Επίσης, η προεδρία του μοιάζει να είναι εφ’ όρου ζωής. Μπορεί να «ορίσει έναν διάδοχο» «ανά πάσα στιγμή» και δεν μπορεί να αντικατασταθεί παρά μόνο αν «παραιτηθεί αυτοβούλως» ή αν κριθεί «ανίκανος» από το σύνολο «του εκτελεστικού συμβουλίου» του οργανισμού, το οποίο συγκροτεί ο ίδιος.

Αν και οι αποφάσεις λαμβάνονται «από την πλειοψηφία των κρατών μελών», το κάθε ένα από τα οποία έχει «μία ψήφο», στη συνέχεια «υποβάλλονται στην έγκριση του προέδρου», κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι ο Τραμπ διαθέτει δικαίωμα βέτο, ενώ έχει και τον έλεγχο της ημερήσιας διάταξης.

Κόστος

«Κάθε κράτος-μέλος έχει θητεία μέγιστης διάρκειας τριών ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταστατικού, η οποία μπορεί να ανανεωθεί από τον πρόεδρο.

Αυτή η τριετής θητεία δεν ισχύει για τα κράτη μέλη που θα καταβάλουν περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια μετρητά στο Συμβούλιο Ειρήνης κατά το πρώτο έτος από την έναρξη της ισχύος της Χάρτας», προσθέτει το κείμενο, χωρίς να δίνει άλλες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με τη «χάρτα» του Συμβουλίου Ειρήνης, αυτή «θα τεθεί σε ισχύ» όταν την υπογράψουν «τρία κράτη».