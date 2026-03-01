Τραμπ: Συνομίλησε με τους ηγέτες του Ισραήλ, του Μπαχρέιν και των ΗΑΕ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με ηγέτες στη Μέση Ανατολή την Κυριακή, δήλωσε ο γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, μια ημέρα μετά την ανακοίνωση της έναρξης «μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων» των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν.

«Σήμερα, ο Πρόεδρος Τραμπ μίλησε με τους ηγέτες του Ισραήλ, του Μπαχρέιν και των ΗΑΕ», έγραψε η Καρολάιν Λίβιτ στο X.

Στην ίδια δήλωση, ο γραμματέας Τύπου ανέφερε ότι ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί για μια θανατηφόρα ένοπλη επίθεση στην περιοχή ψυχαγωγίας του Ώστιν. Το FBI διερευνά μια «πιθανή σχέση με την τρομοκρατία» στην μαζική ένοπλη επίθεση στο Τέξας που άφησε τουλάχιστον τρεις νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου του ύποπτου δράστη, και 14 άλλους τραυματίες.

Ο Τραμπ παρέμεινε στην ιδιοκτησία του στο Μαρ-α-Λάγκο στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα από την Παρασκευή, αλλά πρόκειται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο σήμερα.