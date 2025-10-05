Τραμπ στη Χαμάς: «Θα βρεθεί αντιμέτωπη με πλήρη καταστροφή αν παραμείνει στην εξουσία»

Νέο μήνυμα προς τη Χαμάς έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιο για την Γάζα.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε συνέντευξη του στο CNN η Χαμάς αντιμετωπίζει «πλήρη εξάλειψη» εάν αρνηθεί να παραχωρήσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας, εν μέσω συνεχιζόμενων προσπαθειών για την προώθηση του προτεινόμενου σχεδίου κατάπαυσης του πυρός.

«Πλήρης Εξάλειψη!» είπε ο Τραμπ στον Τζέικ Τάπερ του CNN όταν ρωτήθηκε μέσω γραπτού μηνύματος το Σάββατο τι θα συμβεί αν η Χαμάς επιμείνει να παραμείνει στην εξουσία.

Ο Τάπερ πίεσε τον πρόεδρο σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση 20 σημείων για κατάπαυση του πυρός, επικαλούμενος την ερμηνεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ ότι η Χαμάς ουσιαστικά απέρριψε το σχέδιο επιμένοντας σε «μηδενικό αφοπλισμό, διατήρηση της Γάζας υπό παλαιστινιακό έλεγχο και σύνδεση της απελευθέρωσης ομήρων με τις διαπραγματεύσεις».

«Έχει άδικο;» ρώτησε ο Τάπερ. «Θα το μάθουμε. Μόνο ο χρόνος θα δείξει!!!» απάντησε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει «σύντομα» διευκρινίσεις σχετικά με το εάν η Χαμάς είναι πραγματικά προσηλωμένη στην ειρήνη.

«Ναι στον Μπίμπι», απάντησε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφωνεί πλήρως με τον τερματισμό της εκστρατείας βομβαρδισμού στη Γάζα και υποστηρίζει το ευρύτερο όραμα του προέδρου.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι η πρότασή του για κατάπαυση του πυρός θα γίνει πραγματικότητα και τόνισε ότι εργάζεται σκληρά για να την επιτύχει.