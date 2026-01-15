Τραμπ: Σε διαθεσιμότητα ο εργάτης της Ford που του φώναξε αναφερόμενος στην υπόθεση Επστάιν (βίντεο)

Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford έθεσε σε διαθεσιμότητα εργάτη της που φώναξε στον Ντόναλντ Τραμπ προχθές Τρίτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του αμερικανού προέδρου σε μονάδα της, εξαγριώνοντας τον μεγιστάνα, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το συνδικάτο εργαζομένων του κλάδου UAW (United Auto Workers), του οποίου ο ενδιαφερόμενος είναι μέλος.

Όταν επικοινώνησε μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο, η Φορντ δεν έδωσε συνέχεια.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ο εργαζόμενος στη μονάδα συναρμολόγησης στο Ντίαρμπορν (Μίσιγκαν, βόρεια) ακούγεται να φωνάζει διάφορα, ιδίως «προστάτη παιδεραστών» στον αμερικανό πρόεδρο–ο ενδιαφερόμενος αντιδρά εξυβρίζοντάς τον και υψώνοντας το μεσαίο δάχτυλο. #EXCLUSIVE 😳 President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled "pedophile protector" at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC— TMZ (@TMZ) January 13, 2026

Λίγη ώρα μετά το συμβάν, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσανγκ χαρακτήρισε τον εργάτη «παλαβό», «σε παροξυσμό οργής», κι έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε κατά τρόπο «εντελώς προσήκοντα».

Ο Τι Τζέι Σαμπούλα, εργάτης της Φορντ, 40 ετών, επιβεβαίωσε στην Washington Post ότι αυτός φώναξε στον αμερικανό πρόεδρο και ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα διαρκούσης εσωτερικής έρευνας της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Επιβεβαίωσε επίσης πως αναφερόταν στη στενή σχέση που είχαν για χρόνια ο αρχηγός του κράτους και ο Τζέφρι Έπστιν, νεοϋορκέζος χρηματομεσίτης και σεξουαλικό αρπακτικό, που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών που είχε δημιουργήσει. Ο χειρισμός του φακέλου της υπόθεσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις κι επικρίσεις εναντίον του προέδρου Τραμπ, ιδίως στο δικό του πολιτικό στρατόπεδο.

Ξεκαθαρίζοντας πως «δεν μετανιώνει» για όσα είπε στον αμερικανό πρόεδρο, ο εργαζόμενος παραδέχτηκε πάντως ότι φοβάται πως θα τον απολύσουν κι αισθάνεται πως πλέον έχει γίνει «στόχος πολιτικής εκδίκησης», διότι «έφερε σε δύσκολη θέση τον Τραμπ μπροστά στους φίλους του» στη Φορντ.

Ο κ. Σαμπούλα δηλώνει πολιτικά «ανεξάρτητος», λέει πως δεν ψήφισε ποτέ τον Ντόναλντ Τραμπ, πάντως έχει ψηφίσει άλλους ρεπουμπλικάνους, πάντα σύμφωνα με την Washington Post.

Ο εργάτης «πιστεύει στην ελευθερία της έκφρασης, αρχή που ενστερνιζόμαστε ολόψυχα», ήταν η αντίδραση του συνδικάτου UAW μέσω X· «στεκόμαστε στο πλευρό των μελών μας στην προστασία της φωνής τους στους χώρους εργασίας τους», πρόσθεσε.

STATEMENT ON FORD PLANT VISIT FROM VP LAURA DICKERSON, FORD DEPARTMENT DIRECTOR



The autoworker at the Dearborn Truck Plant is a proud member of a strong and fighting union —the UAW. He believes in freedom of speech, a principle we wholeheartedly embrace, and we stand with our… pic.twitter.com/uuto4ez5Dl — UAW (@UAW) January 14, 2026

Το συνδικάτο υποσχέθηκε να «διασφαλίσει» ότι ο εργαζόμενος θα έχει την προστασία που προβλέπεται στην εταιρική συλλογική σύμβαση εργασίας που διαπραγματεύτηκε με την διεύθυνση της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Οι εργάτες δεν πρέπει ποτέ να υφίστανται χυδαία γλώσσα ή συμπεριφορά από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ», επέμεινε.

Έρανος που οργανώθηκε στον ιστότοπο GoFundMe υπό τον τίτλο «Ο Τι Τζέι Σαμπούλα είναι πατριώτης!» είχε οδηγήσει μέχρι χθες στη συγκέντρωση 350.000 δολαρίων και πλέον.

Το Κογκρέσο ψήφισε για να αναγκάσει την κυβέρνηση Τραμπ να δώσει στη δημοσιότητα ως τη 19η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο το πλήρες υλικό του φακέλου που είχε σχηματίσει η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη για την υπόθεση Έπστιν. Ωστόσο, πολλά από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης υπέστησαν εκτενή λογοκρισία, ενώ ως τώρα δεν έχει δει το φως παρά λιγότερο από το 1% του υλικού.