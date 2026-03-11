Τραμπ: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν το ναυτικό, τα αντιαεροπορικά συστήματα, τα ραντάρ και την ηγεσία του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν το ναυτικό του Ιράν, τα αντιαεροπορικά του συστήματα, τα ραντάρ και την ηγεσία του.

«Και θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ χειρότερα», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι ό,τι έχει απομείνει στη χώρα θα μπορούσε να απομακρυνθεί «σε μια ώρα».

«Κυριολεκτικά δεν θα μπορούσαν ποτέ να ξαναχτίσουν αυτή τη χώρα», είπε ο Τραμπ. Είπε επίσης ότι δεν ανησυχεί για τις επιθέσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν σε αμερικανικό έδαφος και ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το Στενό του Ορμούζ.