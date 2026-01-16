Γροιλανδία: «Είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο» – Οι απειλές για δασμούς του Τραμπ και οι αντιδράσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν δείχνει να παρατάει την υπόθεση της Γροιλανδίας απειλώντας μάλιστα χώρες που διαφωνούν με τα σχέδια του με δασμούς.

Συγκεκριμένα, απείλησε σήμερα ότι θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που δεν θα στηρίξουν το σχέδιό του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, τη στιγμή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσαν πως στέλνουν εκεί στρατιωτικούς για να υποστηρίξουν τη Δανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ενδεχομένως θα επιβάλω δασμούς σε χώρες εάν δεν συμφωνήσουν στο θέμα της Γροιλανδίας, διότι έχουμε ανάγκη τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης για την υγεία στον Λευκό Οίκο, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να αποκτήσει αυτήν την περιοχή της Αρκτικής, παρά την άρνηση της Δανίας, συμμαχικής χώρας των ΗΠΑ, ως μέλους του ΝΑΤΟ.

ΗΠΑ: «Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», λέει η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Μαρκόφσκι

Μια διακομματική επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου βρίσκεται στην Κοπεγχάγη για να εκφράσει τη στήριξή της στη Δανία και τη Γροιλανδία και διαβεβαιώνει ότι οι φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ για το νησί της Αρκτικής δεν αντικατοπτρίζουν την άποψη της αμερικανικής κοινής γνώμης.

Οι 11 κοινοβουλευτικοί συναντήθηκαν με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία έχει διαμηνύσει ότι «διαφωνεί ριζικά» με την κυβέρνηση Τραμπ, παρουσία και του επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Η αντιπροσωπεία γευμάτισε επίσης το μεσημέρι με Δανούς επιχειρηματίες, στην έδρα της ένωσης εργοδοτών. Αργότερα είχε επαφές με μέλη του κοινοβουλίου της Δανίας, στο οποίο είχε υψωθεί η σημαία της Γροιλανδίας.

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Λίζα Μαρκόφσκι χαιρέτισε τον «καλό διάλογο» σε όλες αυτές τις συναντήσεις και ζήτησε «να διαφυλαχθεί» η φιλική σχέση των ΗΠΑ με τη Δανία. «Αν ρωτήσετε τους Αμερικανούς αν πιστεύουν ότι είναι καλή ιδέα να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, η συντριπτική πλειοψηφία, γύρω στο 75%, θα απαντήσει: «όχι, δεν πιστεύουμε ότι είναι καλή ιδέα», είπε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε με τους Δανούς βουλευτές. «Η Γροιλανδία θα πρέπει να θεωρείται σύμμαχός μας, όχι περιουσιακό στοιχείο», πρόσθεσε.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς υπενθύμισε τον στόχο αυτού του ταξιδιού: «Να ακούσουμε με σεβασμό τους φίλους μας (…) και να επιστρέψουμε στις ΗΠΑ για να μοιραστούμε αυτές τις απόψεις ώστε να καταφέρουμε να πέσει η ένταση και να έχουμε έναν πιο εποικοδομητικό διάλογο για το ποια είναι η καλύτερη οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός της Μαρκόφσκι και του Κουνς στην αμερικανική αντιπροσωπεία μετέχουν οι γερουσιαστές Ντικ Ντέρμπιν, Πίτερ Γουέλτς, Τζιν Σαχίν (Δημοκρατικοί) και Τομ Τίλις (Ρεπουμπλικάνος) και οι Δημοκρατικοί βουλευτές Στίνι Χόγιερ, Γκρέγκορι Μικς, Μαντλίν Ντιν, Σάρα Τζέικομπς και Σάρα Μακμπράιντ.

Στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, οι κάτοικοι χαιρέτισαν αυτήν την επίσκεψη. «Το Κογκρέσο δεν θα ενέκρινε ποτέ την ανάληψη στρατιωτικής δράσης στη Γροιλανδία. Τα λέει αυτά ένας ανόητος» είπε ένας 39χρονος συνδικαλιστής, που δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά του. «Αν το κάνει, θα τον καθαιρέσουν. Αν τα μέλη του Κογκρέσου θέλουν να σώσουν τη δική τους δημοκρατία, πρέπει να δραστηριοποιηθούν», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γερμανία: Οι ΗΠΑ δεν θα καταλάβουν την Γροιλανδία δια της βίας, διαβεβαίωσε ο υπ. Εξωτερικών

Την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ δεν θα καταλάβουν την Γροιλανδία δια της βίας εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ (CDU), αναφερόμενος στις πρόσφατες επαφές του στην Ουάσιγκτον.

Από τις συνομιλίες μου με εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης φέρνω πίσω «το καθησυχαστικό συναίσθημα ότι έχουμε κοινή αντίληψη εντός της Ατλαντικής συμμαχίας και ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινά συμπεράσματα», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ μετά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα απόψε με την Αυστριακή ομόλογό του Μπεάτε Μάινλ-Ράιζινγκερ και πρόσθεσε ότι, «αν πρέπει να αμυνθούμε, τότε πρέπει να αμυνθούμε και από άλλες εξωτερικές απειλές, ειδικά από τη Ρωσία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζήτημα σχετικά με τη Γροιλανδία, επισήμανε, είναι «αν εμείς, μαζί με άλλους, είμαστε ικανοί – και πράγματι είμαστε ικανοί -, να αναλάβουμε την ευθύνη για την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής». Αυτό είναι και το ζήτημα που έχει θέσει στο τραπέζι ο Αμερικανός πρόεδρος, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, για να τονίσει: «Εάν η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ στη Γροιλανδία αφορά πραγματικά την ασφάλεια, τότε μπορεί να αφήσει αυτό το έργο στους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι μπορούν να χειριστούν αυτό το έργο μόνοι τους. Χωρίς να χρειαστεί οι ΗΠΑ να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία». Ο ίδιος πάντως διαβεβαίωσε ότι δεν βλέπει κάποια ένδειξη ότι θα μπορούσε να συμβεί μια τέτοια παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο κ. Βάντεφουλ δήλωσε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να προστατεύσουν την περιοχή της Αρκτικής. «Ως Ευρωπαίοι, πρέπει να κλείσουμε γρήγορα τα υπάρχοντα κενά και να καλύψουμε τη διαφορά σχετικά με τις δυνατότητες», υπογράμμισε και σημείωσε ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να αναλάβει «ηγετικό ρόλο» για την ασφάλεια της Ευρώπης. «Αυτό ισχύει για την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αλλά και για την Αρκτική, όπου αντιμετωπίζουμε μια νέα κατάσταση ασφαλείας», διευκρίνισε, δεν αποκάλυψε ωστόσο λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή στόχο της «μικρής αναγνωριστικής αποστολής» της Bundeswehr στη Γροιλανδία – αυτό είναι θέμα του υπουργείου ‘Αμυνας, δήλωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γερμανία έχει «τεράστιο ρόλο και ευθύνη», συμφώνησε η Αυστριακή υπουργός Εξωτερικών, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι η χώρα της δεν σκοπεύει να στείλει τους δικούς της στρατιώτες στη Γροιλανδία. Ως ουδέτερο κράτος, η Αυστρία συμμετέχει σε άλλα μέτωπα, για παράδειγμα, σε ειρηνευτικές αποστολές στα Βαλκάνια και σκοπεύει να αυξήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, δήλωσε η κυρία Μάινλ – Ράιζινγκερ, με στόχο να φθάσει το 2032 στη διάθεση του 2% του ΑΕΠ της για αμυντικό εξοπλισμό. Η Αυστρία επιθυμεί επίσης να συμμετάσχει στη διαδικασία δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής αμυντικής ένωσης, πρόσθεσε.

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ ανέφερε ακόμη ότι η Δύση πρέπει να επικεντρωθεί στα ουσιώδη και να λάβει σοβαρά υπόψη την απειλή που προέρχεται από τη Ρωσία. «Κάθε μέρα, κάθε βράδυ, ο λαός της Ουκρανίας υφίσταται τις βάναυσες επιθέσεις του Πούτιν που στοχεύουν τις ενεργειακές υποδομές», δήλωσε ο υπουργός και είπε χαρακτηριστικά: «Η δυτική συμμαχία έχει ήδη αρκετά στο πιάτο της: τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, την κατάσταση στη Γάζα, την ανθρωπιστική καταστροφή στο Σουδάν και την βάναυση καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν από ένα βάναυσο καθεστώς. Αυτά είναι αρκετά προβλήματα, λέει. Η δυτική συμμαχία δεν χρειάζεται να επιβαρύνεται με περιττά νέα ζητήματα».

Γροιλανδία: Δεν υπάρχουν κινεζικά ή ρωσικά πλοία κοντά στη Γροιλανδία, διαβεβαιώνει ο διοικητής της Αρκτικής Διοίκησης της Δανίας

Ο επικεφαλής της Κοινής Αρκτικής Διοίκησης (JAC) της Δανίας διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν παρατηρήθηκαν κινεζικά ή ρωσικά πλοία κοντά στη Γροιλανδία, παρά τους αλλεπάλληλους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί του αντιθέτου.

Ο Τραμπ λέει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και δεν απέκλεισε την προσφυγή στη βία για να την καταλάβει. Ευρωπαϊκές χώρες αυτήν την εβδομάδα έστειλαν λίγους στρατιωτικούς στο νησί, έπειτα από αίτημα της Δανίας.

«Δεν βλέπουμε ρωσικά ή κινεζικά πλοία γύρω από τη Γροιλανδία (…) υπάρχουν κινεζικά και ρωσικά σκάφη στον Αρκτικό Ωκεανό, όχι όμως κοντά στη Γροιλανδία, είπε στο πρακτορείο Reuters ο υποστράτηγος Σόρεν Άντερσεν.

Μιλώντας από ένα πολεμικό πλοίο της Δανίας που βρίσκεται στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, ο Άντερσεν είπε ότι προσκάλεσε τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν στις στρατιωτικές ασκήσεις που προγραμματίζεται να γίνουν στο νησί φέτος. «Είχαμε μια συνάντηση σήμερα με πολλούς εταίρους μας στο ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και τους προσκάλεσα να συμμετάσχουν στην άσκηση», είπε. Όταν ρωτήθηκε αν οι Αμερικανοί θα πάνε, απάντησε «δεν το ξέρω ακόμη».

Η JAC είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας της Γροιλανδίας και διεξάγει ελέγχους σε αλιευτικά σκάφη και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από τη Γροιλανδία μέχρι τα Νησιά Φερόες. Βασίζεται σε περιπολικά σκάφη, αεροσκάφη, ελικόπτερα και δορυφόρους. Η έδρα της βρίσκεται στο Νούουκ ενώ κάνει επίσης περιπολίες με έλκηθρα για επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας στην ξηρά και διαθέτει περίπου 150 άτομα προσωπικό στους αρκτικούς σταθμούς της.

Σε απάντηση στις επικρίσεις του Τραμπ ότι η Δανία δεν κάνει αρκετά για να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία, η Κοπεγχάγη ενέκρινε πέρυσι μια δέσμη αμυντικών μέτρων ύψους περίπου 6,5 δισεκ. ευρώ (42 δισεκ. κορώνες).