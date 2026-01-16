Τραμπ: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στις χώρες που δεν θα υποστηρίξουν τα σχέδια των ΗΠΑ για «κατάληψη» της Γροιλανδίας

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε χώρες που δεν θα στηρίξουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες άφησε σήμερα (16.01) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το εύρος ή το χρονοδιάγραμμα ενός τέτοιου μέτρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

President Trump is now saying he'll put Tariffs on other countries if they are adversaries to Greenland as he highlights Americas need for acquiring Greenland https://t.co/R6Tba0uLFH— Shawn Ashers (@ArcanesDreamer) January 16, 2026

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ επιμένει δημόσια ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να αποκτήσει τον έλεγχο του νησιού, το οποίο αποτελεί αυτόνομο έδαφος του βασιλείου της Δανίας. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν είχε κάνει αναφορά στη χρήση δασμών ως μέσο άσκησης πίεσης προς τρίτες χώρες.

Την ίδια ώρα, Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ταχθεί στο πλευρό της Δανίας, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να διεκδικήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο, εντείνοντας έτσι τη διπλωματική αντιπαράθεση γύρω από το ζήτημα.