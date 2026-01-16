Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Τραμπ: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στις χώρες που δεν θα υποστηρίξουν τα σχέδια των ΗΠΑ για «κατάληψη» της Γροιλανδίας

Τραμπ: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στις χώρες που δεν θα υποστηρίξουν τα σχέδια των ΗΠΑ για «κατάληψη» της Γροιλανδίας
Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε χώρες που δεν θα στηρίξουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες άφησε σήμερα (16.01) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το εύρος ή το χρονοδιάγραμμα ενός τέτοιου μέτρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ επιμένει δημόσια ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να αποκτήσει τον έλεγχο του νησιού, το οποίο αποτελεί αυτόνομο έδαφος του βασιλείου της Δανίας. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν είχε κάνει αναφορά στη χρήση δασμών ως μέσο άσκησης πίεσης προς τρίτες χώρες.

Την ίδια ώρα, Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ταχθεί στο πλευρό της Δανίας, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να διεκδικήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο, εντείνοντας έτσι τη διπλωματική αντιπαράθεση γύρω από το ζήτημα.

