Τραμπ: Ο Πούτιν μπορεί να βοηθάει «λίγο» το Ιράν

Στην «βοήθεια» του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν προς το Ιράν στάθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Fox News Radio ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να βοηθάει «λίγο» το Ιράν.

«Νομίζω ότι μπορεί να τον βοηθάει (το Ιράν) λίγο, ναι, υποθέτω. Και πιθανώς πιστεύει ότι βοηθάμε την Ουκρανία, σωστά;» δήλωσε ο Τραμπ στο «The Brian Kilmeade Show».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η χώρα του θα παράσχει βοήθεια στις ΗΠΑ σε απάντηση στο αίτημά τους για βοήθεια στην αντιμετώπιση των ιρανικών drones στη Μέση Ανατολή.

Αλλά όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία παρέχει τέτοια βοήθεια, ο Τραμπ απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται βοήθεια με την άμυνα κατά των drones.