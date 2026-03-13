Τραμπ: Ο Πούτιν μπορεί να βοηθάει «λίγο» το Ιράν
Το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ
Στην «βοήθεια» του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν προς το Ιράν στάθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Fox News Radio ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να βοηθάει «λίγο» το Ιράν.
«Νομίζω ότι μπορεί να τον βοηθάει (το Ιράν) λίγο, ναι, υποθέτω. Και πιθανώς πιστεύει ότι βοηθάμε την Ουκρανία, σωστά;» δήλωσε ο Τραμπ στο «The Brian Kilmeade Show».
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η χώρα του θα παράσχει βοήθεια στις ΗΠΑ σε απάντηση στο αίτημά τους για βοήθεια στην αντιμετώπιση των ιρανικών drones στη Μέση Ανατολή.
Αλλά όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία παρέχει τέτοια βοήθεια, ο Τραμπ απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται βοήθεια με την άμυνα κατά των drones.
