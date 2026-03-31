Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του»

Στο γεγονός ότι ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του αναφέρθηκε σε νέες του δηλώσεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις που παραχώρησε στο NBC News μίλησε για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν λέγοντας πως ο στρατός τα πάει περίφημα και όλο αυτό φτάνει στο τέλος του.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε αν θα εγκαταλείψει το γκολφ όπως είχε κάνει ο Τζόρτζ Μπους ο νεότερος κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ. Ο Τραμπ τόνισε πως δεν πρόκειται να κάνει το ίδιο εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, περιγράφοντας τις περιστασιακές εξόδους του για γκολφ ως μια σύντομη ανακούφιση από τις πιέσεις του να είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. «Είναι μια μορφή χαλάρωσης», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη για να προσθέσει: «είναι μια μικρή άσκηση και σε απομακρύνει από τα πράγματα για μερικές ώρες».

Τραμπ: Δεν σκέφτομαι καν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, είναι τόσο βαθιά θαμμένο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα δήλωσε ότι «δεν σκέφτεται καν» τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, του οποίου η ανάκτηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να βιαστεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Δεν το σκέφτομαι καν. Ξέρω απλώς ότι είναι τόσο βαθιά θαμμένο που θα είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε» να το φτάσει, δήλωσε ο Τραμπ στο CBS News σε τηλεφωνική συνέντευξη, αναφερόμενος στις περσινές επιθέσεις των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν όπου πιστεύεται ότι βρίσκονται τα αποθέματα. «Είναι εκεί βαθιά… Ακόμα και χωρίς πόλεμο, δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν. Οπότε… είναι αρκετά ασφαλές. Αλλά θα πάρουμε μια απόφαση», προσθέτει.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι αναβάλλει την απόσυρση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων από την περιοχή που θα χρειάζονταν για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ, την κεντρική οδό μεταφοράς πετρελαίου που έχει μπλοκαριστεί από το Ιράν, ενώ επαναλαμβάνει την απογοήτευσή του για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν συμμετείχαν στην προσπάθεια. «Κάποια στιγμή θα [αποσύρω τις αμερικανικές δυνάμεις], όχι ακόμα. Αλλά οι χώρες πρέπει να παρέμβουν και να το φροντίσουν. Το Ιράν έχει αποδεκατιστεί», λέει ο Τραμπ.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ απάντησαν ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν χωρίς να τους συμβουλευτούν, αλλά τώρα απαιτούν τη βοήθειά τους για ένα πρόβλημα για το οποίο δεν ήταν εξαρχής υπεύθυνοι.

Όταν ρωτήθηκε πότε ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί εντελώς, ο Τραμπ δεν δεσμεύεται και πάλι. «Δεν θα αργήσει», λέει.

«Θα έλεγα ότι είμαστε δύο εβδομάδες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», ισχυρίζεται ο Τραμπ, παρόλο που ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει τέσσερις έως έξι εβδομάδες και ότι ο πόλεμος βρίσκεται τώρα στην πέμπτη εβδομάδα του. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το Ιράν θα χρειαστεί «10 χρόνια για να ανοικοδομηθεί» μετά τον πόλεμο.

Μιλώντας στην εφημερίδα New York Post, χαρακτήρισε την αμερικανική επιδρομή κοντά στην ιρανική πόλη Ισφαχάν «όμορφη», αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει τι συνέβη από τον βομβαρδισμό. «Θα βγει, αλλά ήταν απλώς άλλη μια από τις υπέροχες περιοχές τους που φροντίσαμε», είπε στην Post.

«Αυτή ήταν μια ομορφιά. Αυτό ήταν κάτι που ανατινάξαμε. Αυτή ήταν μια έκρηξη» ανέφερε.

Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι πιστεύει πως το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει «αυτόματα» από «όποιον ελέγχει το πετρέλαιο». Το ουσιαστικό κλείσιμο του στενού έχει στραγγαλίσει τη ροή πετρελαίου διεθνώς, στέλνοντας τις τιμές σε όλο τον κόσμο στα ύψη. «Λοιπόν, νομίζω ότι θα ανοίξει αυτόματα, αλλά η δική μου στάση είναι ότι έχω εξαλείψει τη χώρα», δήλωσε στην Post. «Δεν τους έχει απομείνει καμία δύναμη και ας πάνε οι χώρες που χρησιμοποιούν το στενό και ας το ανοίξουν… γιατί φαντάζομαι ότι όποιος ελέγχει το πετρέλαιο θα χαρεί πολύ να ανοίξει το στενό».

WSJ: Οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στην Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ στέλνουν στη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο George H.W. Bush, το οποίο θα πλαισιώσει τα USS Abraham Lincoln και USS Gerald R. Ford, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου εναντίον του Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη πληροφορίες από αμερικανούς αξιωματούχους. Οι επόμενες ημέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα είναι «καθοριστικές», διεμήνυσε νωρίτερα σήμερα ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. «Έχουμε όλο και περισσότερες επιλογές, και αυτοί λιγότερες… Σε μόλις έναν μήνα εμείς θέτουμε τους όρους, οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές», τόνισε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου.

Πεζεσκιάν: Η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο αλλά ζητά εγγυήσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε απόψε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να «βάλει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να αποτραπεί η επανάληψη της επίθεσης».

«Έχουμε την αναγκαία βούληση για να βάλουμε τέλος» στη σύγκρουση, που διανύει την πέμπτη εβδομάδα της «υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες, ιδίως οι αναγκαίες εγγυήσεις για να αποτραπεί η επανάληψη της επίθεσης», είπε ο Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, ο Πεζεσκιάν επανέλαβε μια από τις βασικές απαιτήσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι το τέλος της «επίθεσης», η καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων, η ξεκάθαρη απόδοση ευθυνών και η διακοπή των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα.

«Η λύση για την εξομάλυνση της κατάστασης είναι η παύση» της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, υπογράμμισε.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου στο Ιράν, το οποίο απάντησε με πλήγματα εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων στις γειτονικές χώρες του Κόλπου. Ο Λίβανος και το Ιράκ έχουν επίσης συρθεί στον πόλεμο.

Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε να συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να συντρίβει το «τρομοκρατικό καθεστώς» της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας πως ο πόλεμος που ξεκίνησε πριν από έναν μήνα με τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν «δεν έχει τελειώσει».

«Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει… Θα εξακολουθήσουμε να συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς, θα ενισχύσουμε τις ζώνες ασφαλείας γύρω μας και θα επιτύχουμε τους στόχους μας», είπε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη ισραηλινών στρατευμάτων σε Γάζα, Συρία και Λίβανο.

«Αργά ή γρήγορα» το ιρανικό καθεστώς θα καταρρεύσει, υποσχέθηκε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ανέφερε ότι το Ιράν είχε επενδύσει σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων, υποστηρίζοντας πως η επένδυση αυτή «εξανεμίστηκε».

Σημείωσε επίσης πως το Ισραήλ σφυρηλατεί «νέες συμμαχίες» με χώρες της περιοχής για την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις. «Σύντομα θα είμαι σε θέση να σας πω περισσότερα σχετικά με αυτές τις σημαντικές συμφωνίες», είπε.

Ο Νετανιάχου έκανε αυτά τα σχόλια σε τηλεοπτικό μήνυμα, την παραμονή του εβραϊκού Πάσχα, λίγες ώρες αφότου ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διεμήνυσε πως η Τεχεράνη επιθυμεί να «βάλει τέλος στον πόλεμο» όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να αποτραπεί η επανάληψη των επιθέσεων» εναντίον της χώρας του.