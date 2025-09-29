Ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο και δήλωσε αισιόδοξος για την επίτευξη ειρήνης στη Γάζα – Live οι εξελίξεις

Τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στραμμένα στον Λευκό Οίκο για το κρίσιμο τετ – α – τετ ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε σήμερα τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο προκειμένου να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα δηλώνοντας “αισιόδοξος” για την πιθανότητα επίτευξή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου στις 20.15 ώρα Ελλάδας.

«Είμαστε πολυ κοντά σε μία συμφωνία για τη Γάζα»

Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας σε ένα πλαίσιο συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να διασφαλιστεί σταθερή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η Λέβιτ, που έκανε τις δηλώσεις αυτές στην εκπομπή “Fox and Friends” του δικτύου Fox News, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα. Ο Τραμπ θα μιλήσει με ηγέτες στο Κατάρ, που έχουν εργαστεί ως διαμεσολαβητές με τη Χαμάς, σήμερα, είπε.

«Προκειμένου να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, και οι δύο πλευρές πρέπει να δώσουν κάτι λίγο και μπορεί να φύγουν από το τραπέζι λίγο δυσαρεστημένες, αλλά αυτό είναι στην τελική το πώς πρόκειται να τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση», είπε.