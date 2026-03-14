Χτυπήθηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη – Τραμπ μετά το πλήγμα στη νήσο Χαργκ: “Το Ιράν έχει ηττηθεί εντελώς κι εκλιπαρεί για συμφωνία” (βίντεο)

Επίθεση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος έβαλε στο στόχαστρο τις πρωινές ώρες την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, δήλωσε ιρακινός ανώτερος αξιωματικός, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε μαύρο καπνό να υψώνεται από τη διπλωματική εγκατάσταση στην καρδιά της πρωτεύουσας του Ιράκ.

‼️🇺🇸🇮🇶—-More images of the destroyed C-RAM air Defense system and accompanying radar at the US Embassy in Baghdad, Iraq.



Reports also indicate the helicopter landing pad for the embassy was also struck.



And Trump still wants to claiming that Irans weapons lack precision, jeez. pic.twitter.com/OvQb5Io7zU ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 14, 2026

«Ένα drone έπληξε την πρεσβεία», είπε ο αξιωματικός στο AFP. Δεύτερο στέλεχος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε την επίθεση εναντίον της εγκατάστασης.

🚨 US Embassy compound in Baghdad hit by a missile early Saturday.



A projectile struck the helipad inside the heavily fortified Green Zone complex. No US casualties reported so far, and the US Embassy has not yet issued an official statement.#USEmbassy #Baghdad #Iraq #IranWar pic.twitter.com/cLXwddp7Zd— Cicero’s Warnings (@RealistStrat) March 14, 2026

Η επίθεση ακολούθησε δυο αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας–δεν είναι γνωστό από ποιους έγιναν– που σκότωσαν δυο στελέχη ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολά, κατά πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

#BREAKING | Plumes of smoke seen rising from the US embassy in Baghdad after being reportedly struck by Iranian missile.



pic.twitter.com/nmYiH3Cn6G— Republic (@republic) March 14, 2026

🚨BIG WAR UPDATE



According to Media Report



West Asia War



US embassy in Baghdad has been struck by missile, say Western news agencies Reuters, AFP😲 pic.twitter.com/QjleKlMOj0— News Post (@TheNewsPost07) March 14, 2026

Τραμπ: “Το Ιράν έχει ηττηθεί εντελώς κι εκλιπαρεί για συμφωνία”

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή το βράδυ (λίγο πριν από τις 06:00 ώρα Ελλάδας) ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά ο ίδιος δεν τη θέλει, δυο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή.

«Τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, που είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία — αλλά όχι συμφωνία που θα αποδεχόμουν!», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Το Ιράν απειλεί να βάλει στο στόχαστρο πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πετρελαϊκών ή ενεργειακών υποδομών του Ιράν θα τις εξωθούσε να στοχοποιήσουν ενεργειακές υποδομές σε όλη την περιοχή, ανήκουσες σε εταιρείες συνεργαζόμενες με τις ΗΠΑ, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης ακολουθεί την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ «αφάνισαν όλους τους στρατιωτικούς στόχους» στη νήσο Χαργκ, τον κυριότερο πετρελαιοεξαγωγικό κόμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και την προειδοποίησή του πως θα μπουν στο στόχαστρο οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί αν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίζει την κίνηση στο στενό του Χορμούζ.

Μέσω της Χαργκ γίνεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Πλήγμα drone στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

«Βομβαρδίσαμε τη νήσο Χαργκ του Ιράν» είπε ο Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command) με ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) εξέδωσε ένα σημαντικό μήνυμα προς τις ιρανικές δυνάμεις. «Τα stealth βομβαρδιστικά B-2 απογειώνονται για να εκτελέσουν μια αποστολή κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, εξαπολύοντας πυρά μεγάλου βεληνεκούς όχι μόνο για να εξαλείψουν την απειλή από το ιρανικό καθεστώς σήμερα, αλλά και για να εξαλείψουν την ικανότητά τους να ανοικοδομηθούν στο μέλλον» αναφέρει.

B-2 stealth bombers takeoff to conduct a mission during Operation Epic Fury, delivering long-range fire to not only eliminate the threat from the Iranian regime today, but also eliminate their ability to rebuild in the future. pic.twitter.com/ebyUYNnOLo— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κάθε στρατιωτικού στόχου» στο νησί Χαργκ του Ιράν, καίριας σημασίας εξαγωγικό κόμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Για λόγους αξιοπρέπειας, επέλεξα να μην εξαλειφθούν οι πετρελαϊκές υποδομές στη νήσο», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος χθες Παρασκευή (λίγο πριν από τη 01:00 ώρα Ελλάδας).

«Όμως αν το Ιράν, ή οποιοσδήποτε άλλος, κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό του Χορμούζ, θα επανεξετάσω αυτή την απόφαση», απείλησε.

«Πριν από λίγο, κατόπιν εντολής μου, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών εκτέλεσε έναν από τους πιο ισχυρούς βομβαρδισμούς στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής και εξαφάνισε ολοσχερώς κάθε ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ στόχο στο πετράδι του Ιράν, το νησί Kharg. Τα όπλα μας είναι τα πιο ισχυρά και εξελιγμένα που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, αλλά, για λόγους ευπρέπειας, επέλεξα να ΜΗΝ καταστρέψω την πετρελαϊκή υποδομή στο νησί.

Ωστόσο, σε περίπτωση που το Ιράν ή οποιοσδήποτε άλλος κάνει οτιδήποτε για να παρεμβαίνει στην ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ, θα επανεξετάσω αμέσως αυτήν την απόφαση. Κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας και αυτή τη στιγμή, ανακατασκεύασα τον Στρατό μας στην πιο θανατηφόρα, ισχυρή και αποτελεσματική δύναμη, μακράν, οπουδήποτε στον κόσμο. Το Ιράν ΔΕΝ έχει ΚΑΜΙΑ δυνατότητα να υπερασπιστεί οτιδήποτε θέλουμε να επιτεθούμε – Δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν γι’ αυτό! Το Ιράν δεν θα έχει ΠΟΤΕ πυρηνικό όπλο, ούτε θα έχει την ικανότητα να απειλήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Μέση Ανατολή ή, στην πραγματικότητα, τον κόσμο!

Ο στρατός του Ιράν, και όλοι οι άλλοι που εμπλέκονται σε αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς, θα ήταν συνετό να καταθέσουν τα όπλα τους και να σώσουν ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα τους, κάτι που δεν είναι πολύ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ» ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.