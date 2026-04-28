Συνελήφθη ο αδερφός του Salt Bae για μαστροπεία ανηλίκου – Ήταν μέλος κυκλώματος, είχαν κέρδη που φτάνουν τις 15 εκατ. λίρες

Κατηγορούμενος για «διαμεσολάβηση στην πορνεία ανηλίκου» συνελήφθη ο Οζγκιούρ Γκοκτσέ, αδελφός του Nurset – γνωστός ως Salt Bae- μέσα στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε η Εισαγγελία του Κουτσουκτσεκμέτσε.

Ειδικότερα, η Υπηρεσία Ερευνών για την Τρομοκρατία και το Οργανωμένο Έγκλημα της Εισαγγελίας του Κιούκτσεκμέτζε, πριν μερικούς μήνες ξεκίνησε έρευνα στην οποία διαπίστωσε ότι οι κατηγορούμενοι μεσολάβησαν και παρείχαν χώρο για πορνεία. Έρευνα διεξήγαγαν οι ομάδες της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας σχετικά με την αποστολή γυναικών, μεταξύ των οποίων και αλλοδαπών, που πραγματοποιούνταν σε κατοικίες και ξενοδοχεία μέσω ομάδων σε εφαρμογές για κινητά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ομάδες έπειτα από τεχνική και φυσική παρακολούθηση, διαπίστωσαν ότι ορισμένοι ύποπτοι νοίκιαζαν τραπεζικούς λογαριασμούς διαφορετικών ατόμων για τις προμήθειες που λάμβαναν από την πορνεία και ξέπλεναν τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούσαν από την πορνεία.

Διαπιστώθηκε ότι είχαν εισροές και εκροές περίπου 15 εκατομμυρίων λιρών το τελευταίο έτος, ποσό που θεωρείται ότι προήλθε από την πορνεία και ότι με αυτή την μέθοδο απέκρυψαν τα στοιχεία της ταυτότητας τους.

Η έρευνα

Στις 17 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν σε 14 διαφορετικές διευθύνσεις στο Μπουγιούκτσεκμέτσε, το Σιλίβρι, το Μπεϊλικντούζου, το Κιούκτσεκμέτσε και τη Σαμψούντα, το Ντιγιάρμπακιρ και την Άγκυρα στην Κωνσταντινούπολη ταυτόχρονες επιχειρήσεις και συνελήφθησαν 13 ύποπτοι.

Από τους υπόπτους επτά τέθηκαν υπό κράτηση και έξι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους δικαστικού ελέγχου. Σημειώνεται ότι ο αδελφός του Nurset ήταν ανάμεσα σε εκείνους που παρέμειναν κρατούμενοι.