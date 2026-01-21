Τραμπ: Καθ’ οδόν για το Νταβός μετά την περιπέτεια στον αέρα με το Air Force One – “Θα με περιμένουν με χαρά”

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η συνοδεία του αναχώρησαν–για δεύτερη φορά–για το Νταβός σήμερα, αφού το Air Force One χρειάστηκε να κάνει αναστροφή λόγω τεχνικών προβλημάτων, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε από την αμερικανική αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, με δεύτερο αεροσκάφος, καθώς το πρώτο υποχρεώθηκε να επιτρέψει έπειτα από περίπου 90 λεπτά πτήσης εξαιτίας «ήσσονος ηλεκτρικού προβλήματος», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η δεύτερη απογείωση έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (σ.σ. 07:00 ώρα Ελλάδας), με άλλα λόγια η καθυστέρηση του ταξιδιού στην Ελβετία σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα είναι περίπου δυο ώρες.

Στο Νταβός, ο Τραμπ θα έχει μια κρίσιμη συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες, εν μέσω της επιθυμίας του να αποκτήσει τη Γροιλανδία που απειλεί να ραγίσει το ΝΑΤΟ.

Μάλιστα, μία ημέρα πριν, ο Τραμπ χλεύασε τους Ευρωπαίους, υποστηρίζοντας ότι θα τον περιμένουν «με χαρά» στο Νταβός. Σε ερώτηση για το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, απάντησε: «Θα το μάθετε».

Λίγο πριν την αναχώρησή του από τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ότι θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, υπογραμμίζοντας ότι η Αμερική θα εκπροσωπηθεί από τον ίδιο προσωπικά και μάλιστα άψογα.

Η ομιλία του, η πρώτη του σε αυτό το φόρουμ μετά από έξι χρόνια, είναι προγραμματισμένη για τις 14:30 τοπική ώρα, ενώ ο ίδιος σχεδιάζει αρκετές διμερείς συναντήσεις για το ζήτημα της Γροιλανδίας.

«Ο Θεός είναι περήφανος για το έργο μου»

Εν τω μεταξύ, χθες Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για σχεδόν δύο ώρες στην αίθουσα ενημερώσεων του Λευκού Οίκου, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Το AFP χαρακτήρισε την ομιλία του μακρά και «μάλλον ασυνάρτητη», σημειώνοντας πως στάθηκε πάνω απ’ όλα στο ότι δεν αναγνωρίζονται τα επιτεύγματά του όσο θα έπρεπε.

Με έναν μεγάλο φάκελο με την ένδειξη «Επιτεύγματα», ο Ντόναλντ Τραμπ απαρίθμησε τις πρωτοβουλίες που ο ίδιος και η κυβέρνησή του έχουν αναλάβει από την έναρξη της δεύτερης θητείας του, δίνοντας έμφαση στην καταστολή της μετανάστευσης και στις οικονομικές του πολιτικές.

«Νομίζω ότι ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου», πέταξε, μεταξύ άλλων, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

«Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ καλύτερη δουλειά απ’ ό,τι μπορούμε να προβάλλουμε. Δεν προωθούμε την δουλειά μας. Κάνουμε εξαιρετική δουλειά και κατά κάποιον τρόπο αφήνουμε την “διαφήμιση” να γίνει από μόνη της» σημείωσε ακόμα.

Επίσης, στηλίτευσε πως ο Τύπος δεν προβάλλει όσο θα όφειλε τα επιτεύγματά του στην οικονομία ή τον γενικότερο απολογισμό του – που διαβεβαίωσε πως είναι πολύ θετικός, ιδίως όσον αφορά το κόστος ζωής.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη σε μια σειρά από ζητήματα που προκαλούν έντονες αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσής του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, των εντάσεων με συμμάχους στο ΝΑΤΟ και της εκκρεμότητας του «Συμβουλίου Ειρήνης» στη Γάζα.

Όταν ρωτήθηκε πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ο πρόεδρος απάντησε: «Θα το μάθετε».