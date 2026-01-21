“Ηλεκτρικό πρόβλημα” στο Air Force One που μετέφερε τον Τραμπ στο Νταβός – Επέστρεψε στη βάση Άντριους

Το Air Force One, στο οποίο επέβαινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην βάση του μετά την ανίχνευση «μικρού ηλεκτρικού προβλήματος», λίγο μετά την απογείωσή του με προορισμό το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ , δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη προληπτικά, όταν το πλήρωμα διαπίστωσε την τεχνική δυσλειτουργία και έκρινε σκόπιμη την επιστροφή του αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε ο Τραμπ στη βάση.

Δημοσιογράφος που επέβαινε στο Air Force One ανέφερε ότι, αμέσως μετά την απογείωση, τα φώτα στο αεροσκάφος έσβησαν για λίγα δευτερόλεπτα. Air Force One turned around en route to Switzerland and is heading back to the U.S. with the president aboard due to “minor electrical issue,” the White House says



Trump will board another plane and then continue on to Davos pic.twitter.com/F9jH2vB1Xa— Marc Caputo (@MarcACaputo) January 21, 2026

Μάλιστα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου αστειεύτηκε με τους δημοσιογράφους, σχολιάζοντας ότι «το καταριανό τζετ ακούγεται αυτή τη στιγμή πολύ καλύτερο».

Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.