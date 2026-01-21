Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
ΔΙΕΘΝΗ

“Ηλεκτρικό πρόβλημα” στο Air Force One που μετέφερε τον Τραμπ στο Νταβός – Επέστρεψε στη βάση Άντριους

Σύμφωνα με μαρτυρία, μετά την απογείωση, έσβησαν για λίγο τα φώτα στο αεροσκάφος

Το Air Force One, στο οποίο επέβαινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην βάση του μετά την ανίχνευση «μικρού ηλεκτρικού προβλήματος», λίγο μετά την απογείωσή του με προορισμό το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ , δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη προληπτικά, όταν το πλήρωμα διαπίστωσε την τεχνική δυσλειτουργία και έκρινε σκόπιμη την επιστροφή του αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε ο Τραμπ στη βάση.

Δημοσιογράφος που επέβαινε στο Air Force One ανέφερε ότι, αμέσως μετά την απογείωση, τα φώτα στο αεροσκάφος έσβησαν για λίγα δευτερόλεπτα.

Μάλιστα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου αστειεύτηκε με τους δημοσιογράφους, σχολιάζοντας ότι «το καταριανό τζετ ακούγεται αυτή τη στιγμή πολύ καλύτερο».

Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

