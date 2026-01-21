Τραμπ: Καταφθάνει στο Νταβός αποφασισμένος να αποκτήσει τη Γροιλανδία – “Δεν υπάρχει γυρισμός”

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταφθάνει σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας και είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για να κλιμακώσει τις πιέσεις του προκειμένου οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, παρά την έντονη αντίθεση των Ευρωπαίων.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά την απογείωσή του από την αμερικανική αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, το Air Force One χρειάστηκε να κάνει αναστροφή λόγω τεχνικών προβλημάτων. Έτσι, ο πρόεδρος και η συνοδεία του αναχώρησαν λίγο αργότερα με δεύτερο αεροσκάφος για το Νταβός, όπου αναμένεται να φτάσουν με καθυστέρηση περίπου δύο ωρών.

Ο Τραμπ, ο οποίος χθες, Τρίτη, συμπλήρωσε έναν χρόνο στην προεδρία των ΗΠΑ, αναμένεται να επισκιάσει το ετήσιο φόρουμ που διεξάγεται στο θέρετρο των Άλπεων στο οποίο συμμετέχει για πρώτη φορά από το 2020.

Λίγο πριν φτάσει στο Νταβός, ο αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε τις απειλές του για προσάρτηση της Γροιλανδία, χαρακτηρίζοντας την στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «επιτακτική ανάγκη». «Δεν υπάρχει γυρισμός», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, χθες, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ρεπουμπλικάνος δήλωσε ότι θα έχει συναντήσεις με θέμα τη Γροιλανδία στο Νταβός και σημείωσε ότι είναι αισιόδοξος πως θα υπάρξει τελικά συμφωνία.

«Πιστεύω ότι θα βρούμε κάτι με το οποίο θα είναι πολύ ικανοποιημένο το ΝΑΤΟ και με το οποίο θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι κι εμείς. Αλλά τη χρειαζόμαστε για λόγους ασφαλείας. Τη χρειαζόμαστε για την εθνική ασφάλεια», τόνισε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ο Ρεπουμπλικάνος είπε απλώς: «θα το διαπιστώσετε».

Τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ επιμένει να επαναλαμβάνει ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία».

Ενθαρρυμένος από την ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και την ανάκτηση από τις ΗΠΑ του ελέγχου του πετρελαίου της χώρας, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει ότι θα αναλάβει δράση κατά της Κούβας, της Κολομβίας αλλά και του Ιράν. Δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Χώρες μέλη του ΝΑΤΟ έχουν προειδοποιήσει από την πλευρά τους ότι η στρατηγική του Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία απειλεί τη Συμμαχία.

«Το τέλος του ΝΑΤΟ»

Ο Ρεπουμπλικάνος, σπάζοντας το πρωτόκολλο, έδωσε χθες στη δημοσιότητα ιδιωτικό μήνυμα που του έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος, στο οποίο ο Εμανουέλ Μακρόν τον καλεί να συμμετάσχει σε σύνοδο της G7 στο Παρίσι, μετά το Νταβός, κάτι που ο Τραμπ απέρριψε. «Δεν κατανοώ τι κάνεις με τη Γροιλανδία», έγραφε στο μήνυμά του ο Μακρόν.

Χθες από το Νταβός ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε κατά των αμερικανικών προσπαθειών «να υποτάξουν την Ευρώπη» και χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις απειλές του Τραμπ, ο οποίος προανήγγειλε επιπλέον δασμούς εις βάρος Ευρωπαϊκών χωρών μέχρι να του επιτραπεί να αγοράσει τη Γροιλανδία. Ο Μακρόν δεσμεύθηκε εξάλλου να αντιταχθεί στους «νταήδες».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την πλευρά της προειδοποίησε ότι ο Τραμπ κινδυνεύει να παρασύρει τις σχέσεις ΕΕ- ΗΠΑ σε αρνητικό σπιράλ.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, που προσπαθεί να περιορίσει την εξάρτηση της χώρας του από την Ουάσινγκτον αφότου ο Τραμπ απείλησε να κάνει τον Καναδά την 51η πολιτεία των ΗΠΑ, δέχθηκε θερμό χειροκρότημα στο Νταβός όταν δήλωσε: «Ο Καναδάς στηρίζει ένθερμα τη Γροιλανδία και τη Δανία».

«Οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να ενεργήσουν από κοινού, διότι δεν βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είμαστε στην ατζέντα», πρόσθεσε.

Ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε ενέργεια των ΗΠΑ για την απόκτηση της Γροιλανδίας «θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ».

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις, μέλος διακομματικής αποστολής του Κογκρέσου που επισκέφθηκε την Κοπεγχάγη και το Νταβός, διαβεβαίωσε ότι «η κατάσταση θα ηρεμήσει με τον καιρό».

Οι ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας έχουν προτείνει διάφορους τρόπους προκειμένου οι ΗΠΑ να ενισχύσουν την παρουσία τους στο αρκτικό νησί, όπου ήδη υπάρχει μια αμερικανική στρατιωτική βάση, αλλά δεν έχουν ικανοποιήσει τον Τραμπ, ο οποίος χθες ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία φτιαγμένη μέσω της τεχνητής νοημοσύνης που τον δείχνει να τοποθετεί την αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία.

Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός Γενς- Φρέντερικ Νίλσεν ζήτησε χθες από τους 57.000 συμπατριώτες του να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση.

Ενίσχυση της οικονομίας

Ο αρχικός στόχος του Τραμπ ήταν να παρουσιάσει στο Νταβός τα σχέδιά του για την ενίσχυση της οικονομίας των ΗΠΑ.

Στη σημερινή του ομιλία, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 14:30 (τοπική ώρα, 15:30 ώρα Ελλάδας), αναμένεται να αναφερθεί στις επιτυχίες του στον οικονομικό τομέα, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο που χειρίζεται το θέμα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα παρουσιάσει πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους στέγασης, θα προβάλει την οικονομική του ατζέντα χάρη στην οποία οι ΗΠΑ ηγούνται παγκοσμίως στην οικονομική ανάπτυξη και θα υπογραμμίσει ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ πρέπει να αφήσουν πίσω την οικονομική στασιμότητα και τις πολιτικές που την προκάλεσαν», ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Στη διάρκεια της παραμονής του στο Νταβός ο Τραμπ θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τους ηγέτες της Ελβετίας, της Πολωνίας και της Αιγύπτου, σημείωσε ο Λευκός Οκος.

Αύριο, Πέμπτη, ο Ρεπουμπλικάνος θα προεδρεύσει τελετής για το Συμβούλιο Ειρήνης, μια πρωτοβουλία του που αρχικά είχε στόχο την ανοικοδόμηση της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ. Ωστόσο πλέον υπάρχει η ανησυχία ότι ο Τραμπ επιδιώκει το Συμβούλιο αυτό να εργάζεται για την επίλυση και άλλων κρίσεων, έναν ρόλο που παραδοσιακά έχει ο ΟΗΕ.

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι του αρέσει ο ΟΗΕ, αλλά «ποτέ δεν ανταποκρίθηκε στις δυνατότητές του».ω