Τραμπ για συνάντηση με Κάρολο: «Με ζάλισε, δεν σταματούσε να μιλάει»

Κατά την επίσημη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον βασιλιά Κάρολο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κύριο αντικείμενο της συζήτησης ήταν η κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Τραμπ στο Good Morning Britain, η συνάντηση κράτησε περίπου 90 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Κάρολος «μιλούσε ασταμάτητα», με αποτέλεσμα ο Τραμπ να δηλώσει ότι «με ζάλισε».

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα ζήτημα για το οποίο ο βασιλιάς Κάρολος έχει εκφραστεί έντονα στο παρελθόν, ενώ ο Τραμπ έχει ταχθεί κατά της θεωρίας της κλιματικής αλλαγής, χαρακτηρίζοντάς την «απάτη». Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ανακαλέσει περιβαλλοντικές προστασίες και έχει κινήσει διαδικασίες για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ δήλωσε πρόσφατα ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, υποβαθμίζοντας τις ανησυχίες της επιστημονικής κοινότητας.

Η συνάντηση Τραμπ – Κάρολου αναδεικνύει τις σαφείς διαφορές στις απόψεις τους για το περιβάλλον και την κλιματική πολιτική, ενώ η έντονη στάση του βασιλιά Κάρολου φαίνεται να εξέπληξε τον Αμερικανό πρόεδρο.