Τραμπ για συνάντηση με Κάρολο: «Με ζάλισε, δεν σταματούσε να μιλάει»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και ο βρετανός μονάρχης συζήτησαν για την κλιματική αλλαγή

Τραμπ για συνάντηση με Κάρολο: «Με ζάλισε, δεν σταματούσε να μιλάει»
BRITISH MINISTRY OF DEFENCE
Κατά την επίσημη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον βασιλιά Κάρολο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κύριο αντικείμενο της συζήτησης ήταν η κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Τραμπ στο Good Morning Britain, η συνάντηση κράτησε περίπου 90 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Κάρολος «μιλούσε ασταμάτητα», με αποτέλεσμα ο Τραμπ να δηλώσει ότι «με ζάλισε».

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα ζήτημα για το οποίο ο βασιλιάς Κάρολος έχει εκφραστεί έντονα στο παρελθόν, ενώ ο Τραμπ έχει ταχθεί κατά της θεωρίας της κλιματικής αλλαγής, χαρακτηρίζοντάς την «απάτη». Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ανακαλέσει περιβαλλοντικές προστασίες και έχει κινήσει διαδικασίες για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού. 

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ δήλωσε πρόσφατα ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, υποβαθμίζοντας τις ανησυχίες της επιστημονικής κοινότητας.

Η συνάντηση Τραμπ – Κάρολου αναδεικνύει τις σαφείς διαφορές στις απόψεις τους για το περιβάλλον και την κλιματική πολιτική, ενώ η έντονη στάση του βασιλιά Κάρολου φαίνεται να εξέπληξε τον Αμερικανό πρόεδρο.

