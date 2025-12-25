Τραμπ: Ευχήθηκε “καλά Χριστούγεννα”, ακόμα “και στα αποβράσματα της αριστεράς” – Η συνομιλία με παιδιά για τον “κακό Αϊ Βασίλη” (βίντεο)

Ο Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία των γιορτών του τέλους της χρονιάς ευχήθηκε ευτυχισμένα Χριστούγεννα «σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς», αναφερόμενος στους δημοκρατικούς αντιπάλους του, στους οποίους ο ρεπουμπλικάνος φορτώνει την υπαιτιότητα για όλα τα κακά του κόσμου.

«Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνουν εντελώς», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Οικονομικές δυσχέρειες, κοινωνικές εντάσεις, διεθνείς ένοπλες συρράξεις: για τον Ντόναλντ Τραμπ, φταίχτης είναι πάντα, αναμφίβολα, το δημοκρατικό κόμμα, ιδίως ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν, για όποια δυσκολία ενσκήπτει στη χώρα του και στον κόσμο γενικότερα.

Με τον χαρακτηρισμό «ριζοσπαστική αριστερά» ο κ. Τραμπ αναφέρεται συλλήβδην στους δημοκρατικούς κι όποιον του εναντιώνεται πολιτικά — ακόμη και προσωπικότητες που χαρακτηρίζονται κεντρώες ή μετριοπαθείς.

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένης της ριζοσπαστικής αριστεράς που κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να καταστρέψει τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνει παταγωδώς. Δεν έχουμε πλέον ανοιχτά σύνορα, άνδρες στα γυναικεία αθλήματα, τρανς άτομα για όλους ή αδύναμη επιβολή του νόμου. Αυτό που έχουμε είναι ένα ρεκόρ χρηματιστηρίου και 401.000 δολάρια, τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας εδώ και δεκαετίες, καθόλου πληθωρισμό και χθες, ένα ΑΕΠ 4,3%, δύο μονάδες καλύτερο από το αναμενόμενο. Οι δασμοί μας έχουν δώσει τρισεκατομμύρια δολάρια σε ανάπτυξη και ευημερία, και την ισχυρότερη εθνική ασφάλεια που είχαμε ποτέ. Μας σέβονται ξανά, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!!», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Αμερικανός πρόεδρος με χαλαρή διάθεση και χιούμορ απάντησε σε τηλεφωνήματα παιδιών και οικογενειών από όλη την Αμερική, στο πλαίσιο της καθιερωμένης χριστουγεννιάτικης δράσης παρακολούθησης της πορείας του Άγιου Βασίλη από τη NORAD. President Trump Participates in NORAD Santa Calls https://t.co/nvqYlCkEQK— The White House (@WhiteHouse) December 24, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια, που περνούν τις γιορτές στο Μαρ-α-Λάγκο, απάντησαν σε κλήσεις που διοχετεύονταν μέσω της NORAD.

Σε ερώτηση 10χρονου από την Οκλαχόμα για το πώς εντοπίζεται ο Άγιος Βασίλης, ο Τραμπ απάντησε ότι «τον παρακολουθούμε σε όλο τον κόσμο», προσθέτοντας πως θέλουν να βεβαιωθούν ότι «είναι καλός» και ότι «δεν έχει παρεισφρήσει κανένας κακός Άγιος Βασίλης».

«Παρακολουθούμε τον Άγιο Βασίλη σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι ο Άγιος Βασίλης είναι καλός. Ο Άγιος Βασίλης είναι πολύ καλός άνθρωπος. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν διεισδύει, ότι δεν μπαίνει στη χώρα μας ένας κακός Άγιος Βασίλης», ανέφερε.

President Trump answers questions from children and parents during NORAD’s Santa Tracker calls.



QUESTION: “How come Santa has a tracker on him?”



TRUMP: “Well we track Santa all over the world. We want to make sure Santa is being good. Santa is a very good person. We want to… pic.twitter.com/EegmQWEq0V — Fox News (@FoxNews) December 24, 2025

Ένα τετράχρονο κορίτσι ζήτησε κουκλόσπιτο, με τον Τραμπ να προβλέπει ότι «μάλλον θα το πάρει», λέγοντας στη μητέρα του πως «νομίζω ότι μπορούμε να το κανονίσουμε».

Σε συνομιλία με οκτάχρονη από το Κάνσας που ανησυχούσε μήπως βρει κάρβουνο κάτω από το δέντρο, ο Τραμπ απάντησε με γνωστό του σύνθημα, ρωτώντας: «Εννοείς καθαρό, όμορφο κάρβουνο;». .@POTUS speaks with an eight-year-old North Carolina girl who wants to know if Santa will be mad if she doesn't leave him cookies: "I think he won't get mad, but I think he'll be very disappointed. Santa tends to be a little on the cherubic side." 😂🎅🏻 pic.twitter.com/7zkPW8v1ds December 24, 2025

Σε άλλη ερώτηση παιδιού από τη Βόρεια Καρολίνα για το αν ο Άγιος Βασίλης θα θυμώσει αν δεν του αφήσουν γάλα και μπισκότα, ο πρόεδρος ήταν σαφής: «Θα τα άφηνα. Νομίζω ότι ο Άγιος Βασίλης έχει σοβαρή όρεξη». Μάλιστα, τον περιέγραψε ως «λίγο χερουβικό, δηλαδή λίγο πιο βαρύ», λέγοντας πως «θα εκτιμήσει τα μπισκότα».