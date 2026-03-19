Τραμπ: «Δεν στέλνω στρατεύματα στο Ιράν, αλλά αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα»

Συνάντηση με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη 19/3.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους εάν σκοπεύει να αναπτύξει περισσότερους αμερικανικούς στρατιώτες στην περιοχή.

«Όχι, δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά», απάντησε ο πρόεδρος. «Αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα. Αλλά δεν στέλνω στρατεύματα».

«Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Και θα μιλήσουμε για το εμπόριο και πολλά άλλα πράγματα» είπε στο ξεκίνημα της συνάντησης ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς αν είναι ευχαριστημένος με το επίπεδο υποστήριξης που λαμβάνουν οι ΗΠΑ από την Ιαπωνία στο θέμα του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, θα το συζητήσουμε σήμερα». O Τραμπ πρόσθεσε ότι πίστευε ότι η Ιαπωνία έκανε ένα βήμα μπροστά.

Τραμπ: Ζήτησα από τον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι είπε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε να μην το κάνει.

«Του είπα ‘Μην το κάνεις αυτό’ και δεν θα το κάνει» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι «δεν θα αναπτύξει στρατιώτες» στο Ιράν, σχεδόν τρεις εβδομάδες αφού ξεκίνησαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη χώρα αυτή.

«Όχι, δεν αναπτύσσω στρατεύματα πουθενά. Εάν υπήρχε τέτοια περίπτωση, ασφαλώς δεν θα σας το έλεγα. Αλλά δεν αναπτύσσω στρατιώτες», επανέλαβε.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Πεντάγωνο ζητά 200 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται μεγαλύτερη χρηματοδότηση «για πολλούς λόγους».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον πόλεμο, υποστήριξε, όπως και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ότι παρατηρούνται «πολλές λιποταξίες, σε όλα τα επίπεδα», ότι η ιρανική ηγεσία εξοντώθηκε και η Τεχεράνη «τώρα αναζητά νέους ηγέτες».

Σαναέ Τακαΐτσι: “Μόνο ο Τραμπ μπορεί να φέρει την ειρήνη”

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι καταδίκασε σήμερα τις επιθέσεις του Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ και είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι μόνο εκείνος μπορεί να φέρει την ειρήνη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, όπου έγινε δεκτή από τον Τραμπ, η Τακαΐτσι προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία θα δεχτεί πλήγμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, έχει φέρει στην Ουάσιγκτον προτάσεις για να ηρεμήσουν οι αγορές ενέργειας και σκοπεύει να συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που αφορούν την οικονομική ασφάλειας και τις σπάνιες γαίες.

Η Τακαΐτσι είπε επίσης ότι είναι έτοιμη να προσεγγίσει τους εταίρους της Ιαπωνίας ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους, ενώ παράλληλα καταβάλλει προσπάθειες να επικοινωνήσει και με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι θα συζητήσουν εμπορικά θέματα, καθώς και την υποστήριξη που θα μπορούσε να προσφέρει το Τόκιο στον πόλεμο στο Ιράν. Η Ιαπωνία «παίρνει πραγματικά θέση» σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι έχει λάβει «εγγυήσεις», χωρίς άλλες διευκρινήσεις.

«Νομίζω ότι, μετά τις ανακοινώσεις που κάναμε χθες και προχθές για την Ιαπωνία, η χώρα αυτή παίρνει πραγματικά θέση, ναι», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας, έπειτα από μια παύση: «Όχι όπως το ΝΑΤΟ».