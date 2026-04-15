Ινδονησία: Έξι άνθρωποι συνελήφθησαν για διακίνηση Δράκων του Κομόντο

Έξι άνθρωποι συνελήφθησαν στην Ινδονησία για την ανάμειξή τους στη διακίνηση προς την Ταϊλάνδη Δράκων του Κομόντο, ένα απειλούμενο είδος που ενδημεί σε νησιά του αρχιπελάγους, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο στη Σουραμπάγια, στην ανατολική ακτή της νήσου Ιάβα, καθώς αποβιβάζονταν από πλοίο έχοντας μαζί τους τρεις ζωντανούς Δράκους του Κομόντο. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν τη σύλληψη των δύο υπόπτων, συνελήφθησαν άλλοι τέσσερις.

Η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) έχει κατατάξει τον Δράκο του Κομόντο στα είδη υπό εξαφάνιση. Σε όλον τον κόσμο υπολογίζεται ότι υπάρχουν μόνον περίπου 3.400 Δράκοι του Κομόντο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις Δράκοι του Κομόντο προέρχονταν από κάποιους «προμηθευτές ή κυνηγούς» στην ινδονησιακή επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, όπου οι μεγαλύτερες σαύρες στον κόσμο ζουν σε μερικά μικρά νησιά.

Οι ύποπτοι κατηγορούνται ότι αγόρασαν τα ερπετά δίνοντας 5,5 εκατομμύρια ρουπίες (περίπου 272 ευρώ) για το καθένα και ότι τα μεταπώλησαν έξι φορές πιο ακριβά για να τα αποστείλουν στην Ταϊλάνδη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτοί φέρεται να έχουν πωλήσει τουλάχιστον 20 Δράκους του Κομόντο από τον Ιανουάριο του 2025, βγάζοντας περίπου 28.000 ευρώ.

Σε αυτούς μπορεί να επιβληθεί ποινή κάθειρξης μέχρι πέντε χρόνια και πρόστιμο.

Οι Δράκοι του Κομόντο, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν ως τα τρία μέτρα μήκος και τα 90 κιλά, απειλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και από την κλιματική αλλαγή που καταστρέφει το ενδιαίτημά τους.

Οι λαθροθήρες τους αιχμαλωτίζουν για να τους πωλήσουν ως κατοικίδια ή για την έκθεσή τους.