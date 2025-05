Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως «αρχίζει αμέσως διαδικασία επιβολής τελωνειακών δασμών 100%» στις κινηματογραφικές ταινίες που διανέμονται σε αμερικανικές αίθουσες κι έχουν παραχθεί στο εξωτερικό.

«Η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία πεθαίνει πολύ γρήγορα (…) το Χόλιγουντ και πολλές άλλες περιοχές στις ΗΠΑ καταστρέφονται», υποστήριξε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

«Άλλες χώρες προσφέρουν κάθε είδους κίνητρα για να προσελκύουν κινηματογραφιστές μας και εταιρείες παραγωγής μας μακριά από τις ΗΠΑ», ανέφερε. Κατ’ αυτόν, πρόκειται για «συντονισμένη προσπάθεια από πλευράς άλλων χωρών» που αποτελεί «απειλή» για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια».

The Movie Industry in America is DYING a very fast death. Other Countries are offering all sorts of incentives to draw our filmmakers and studios away from the United States. Hollywood, and many other areas within the U.S.A., are being devastated. This is a concerted effort by…