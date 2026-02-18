Τραγωδία στο Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα σε μια επίθεση σε πάρκο
Συνεχίζουν τις έρευνες οι Αρχές
Μια επίθεση που σημειώθηκε σε ένα πάρκο στην πολιτεία Γκουαναχανάτο, στο κεντρικό Μεξικό, είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστούν τουλάχιστον 8 παιδιά, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.
Η επίθεση, που διαπράχθηκε χθες το βράδυ, στοίχισε τη ζωή σε έναν 36χρονο άνδρα. Η κυβερνήτρια της Γκουαναχουάτο Λιμπία Ντενίζ Γκαρσία κατήγγειλε στο Χ μια πράξη «απολύτως απαράδεκτη», η οποία, σύμφωνα με την ίδια, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν «μικρά κορίτσια, αγόρια και έφηβοι».
