Τραγωδία στην Κολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων (βίντεο+φωτογραφίες)

Συνετρίβη σε χωράφι ενώ πήγαινε προς το Μεντεγίν

Τραγωδία στην Κολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων (βίντεο+φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κατά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην κεντρική Κολομβία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο 34χρονος κολομβιανός τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην πατρίδα του αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε στο Caracol Radio ο σμήναρχος Άλβαρο Μπέλο της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα με προορισμό το Μεντεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

