Τραγωδία στην Κολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων (βίντεο+φωτογραφίες)

Έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κατά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην κεντρική Κολομβία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο 34χρονος κολομβιανός τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην πατρίδα του αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε στο Caracol Radio ο σμήναρχος Άλβαρο Μπέλο της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

▶️ Plane crash in Paipa, Colombia, has claimed the life of Colombian musician Yeison Jiménez. pic.twitter.com/xFxxSEFyZf— Ty Ty (@OncomingAllure) January 11, 2026

Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα με προορισμό το Μεντεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

🚨🇨🇴 BREAKING: Colombian singer Yeison Jiménez (34) has died after a small aircraft crashed shortly after takeoff from Paipa Airport, Boyacá, while en route to Medellín. Local reports say six members of his music team were also killed.#YeisonJimenez #news #viral #LatinAmerica pic.twitter.com/DG22tEikKA January 11, 2026

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.