Τραγωδία στην Ιρλανδία – Νεκροί πέντε άνθρωποι σε τροχαίο δυστύχημα

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ιρλανδία όταν πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα την Κυριακή 16/11.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Skynews τρεις άνδρες και δυο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε ένα «σοκαριστικό» και «καταστροφικό» τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα στην κομητεία Λάουθ το βράδυ του Σαββάτου, ανακοίνωσε η ιρλανδική αστυνομία.

Τα θύματα ήταν η Κλόε ΜακΓκι, 23 ετών, και η Σέι Ντάφι, 21 ετών, και οι δύο από το Κάρικμακρος στην κομητεία Μόναχαν, ο Άλαν ΜακΚλάσκι, 23 ετών, από το Ντράμκονραθ στην κομητεία Μιθ, και ο Ντίλαν Κόμινς, 23 ετών, από το Άρντι στην κομητεία Λάουθ, και η Κλόε Χίπσον, 21 ετών, από το Λαναρκσάιρ της Σκωτίας.

Η σύγκρουση συνέβη στον αυτοκινητόδρομο L3168 στο Γκίμπσταουν, στο Ντάνταλκ, λίγο μετά τις 9 μ.μ.

Οι πέντε ταξίδευαν μαζί σε ένα Volkswagen Golf, ενώ κατευθυνόντουσαν προς το Ντάνταλκ για βραδινή έξοδο, σύμφωνα με την αστυνομία.