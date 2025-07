Τραγωδία στην Ινδονησία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από φωτιά σε πλοίο (βίντεο)

Τραγωδία σημειώθηκε στα ανοιχτά της νήσου Σουλαουέσι στην Ινδονησία, καθώς ένα επιβατηγό πλοίο, που μετέφερε εκατοντάδες ανθρώπους, τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 5 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, το επιβατηγό πλοίο KM Barcelona 5 κατευθυνόταν προς το Μανάντο, – την πρωτεύουσα της επαρχίας Βόρεια Σουλαουέσι – από το Τάλαουντ, ένα νησιωτικό διαμέρισμα της επαρχίας, όταν έπιασε φωτιά στη θάλασσα κοντά στο Ταλίσε.

Ο αντιναύαρχος Ντενίχ Χεντράτα – διοικητής του Ινδονησιακού Στόλου -δήλωσε ότι για τη διάσωση κινητοποιήθηκαν και τρία πολεμικά πλοία και ότι μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 284 επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετείχαν και ντόπιοι ψαράδες, οι οποίοι έσωσαν μερικούς επιζώντες που φορούσαν σωσίβια και παρασύρονταν από τα κύματα προς κοντινά νησιά.

Οι διασώστες ανέσυραν πέντε πτώματα, μεταξύ των οποίων και μιας εγκύου γυναίκας.

TERRIFYING SCENES: Ferry carrying 280 people bursts into flames off Indonesia, forcing passengers to jump into sea. Rescue crews save over 260, search ongoing for missing. 18 injured, including children. pic.twitter.com/C3NnE6tMKN— Breaking911 (@Breaking911) July 20, 2025