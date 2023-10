Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους απόψε στο Μέστρε, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Βενετία, εξαιτίας πτώσης λεωφορείου από οδογέφυρα.

Όπως μεταφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ υπάρχουν τραυματίες και ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανόν να αυξηθεί.

Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, οι τραυματίες από την πτώση λεωφορείου στην πόλη Μέστρε του Βένετο είναι δώδεκα και έχουν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής.

Παράλληλα υπάρχουν και πέντε αγνοούμενοι. Στην περιοχή έσπευσαν πυροσβέστες και οι υπηρεσίες των πρώτων βοηθειών.

Το λεωφορείο των υπεραστικών συγκοινωνιών της περιφέρειας Βένετο φαίνεται σύμφωνα με την Corriera Della Serra να έπεσε από την οδογέφυρα στην οποία κινούταν και να χτύπησε πάνω σε ηλεκτρικά καλώδια σιδηροτροχιάς, που βρίσκεται κάτω από την οδογέφυρα. Αμέσως πήρε φωτιά και πολλοί από τους νεκρούς φαίνεται να απανθρακώθηκαν.

🛑INCIDENTE DI MESTRE🔴INCIDENTE A MESTRE. LE PRIME IMMAGINI SONO IMPRESSIONANTI. NON È UN AUTOBUS DI LINEA. 21 VITTIME. SI PARLA ANCHE DI 2 BAMBINI. Trasportava turisti da Venezia a Marghera. Il pullman era stato noleggiato da un campeggio. 🖌 https://t.co/WBSkKO7KlO pic.twitter.com/YdeERKInLS

Ο δήμαρχος της Βενετίας Λουίτζι Μπουνιάρο έκανε γνωστό ότι κήρυξε την Τετάρτη ημέρα πένθους στην πόλη του. Παράλληλα, ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι “ήταν ένα λεωφορείο υπεραστικών συγκοινωνιών που μετέφερε τουρίστες σε τοπικό κάμπινγκ“.

Sto seguendo costantemente gli aggiornamenti del drammatico incidente di Mestre, dove un pullman è precipitato dal cavalcavia, finendo sulla linea ferroviaria.

Una preghiera per le vittime e per chi sta lottando per la vita. pic.twitter.com/Kmra60V29I