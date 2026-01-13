Τουρκία: Θρίλερ με Κύπρια αεροσυνοδό που συνελήφθη για το αεροπορικό δυστύχημα με θύμα τον Λίβυο στρατηγό

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση για το αεροπορικό δυστύχημα στη Χαγιάμανα της Τουρκίας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Λίβυου ηγέτη αλλά και της Ελληνίδας αεροσυνοδού, Μαρίας Παππά.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή μιας αεροσυνοδού από την Κύπρο που ανήκε στο πλήρωμα του ιδιωτικού τζετ, το οποίο είχε μεταφέρει το αεροσκάφος από τη Μάλτα στην Τουρκία πριν από τη μοιραία πτήση με τον στρατηγό της Λιβύης.

Η αεροσυνοδός από την Κύπρο συνελήφθη στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Άγκυρα, κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Άγκυρας και της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (ΜΙΤ).

Σύμφωνα με το t24.com.tr, μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας Άγκυρας, όπου ανακρίθηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την αρχική της κατάθεση δεν προέκυψαν στοιχεία που να ρίχνουν άμεσα φως στα αίτια της συντριβής. Ωστόσο, οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις επαφές και τις διασυνδέσεις της, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς η αεροσυνοδός είναι υπήκοος της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να χειριστούν τη διαδικασία με αυξημένη διακριτικότητα.

Δύο βασικά ερωτήματα εξακολουθούν να απασχολούν τις Αρχές: γιατί η λιβυκή αντιπροσωπεία, που συνήθως ταξίδευε με τακτικές πτήσεις, επέλεξε αυτή τη φορά ιδιωτικό αεροσκάφος, και γιατί υπήρξε αλλαγή στο πλήρωμα του τζετ, το οποίο ανήκε σε αεροπορική εταιρεία με έδρα τη Μάλτα.

Η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζεται. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έχει ανακοινώσει ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους θα σταλεί στη Βρετανία για εξειδικευμένη ανάλυση.