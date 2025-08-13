Τουρκία: Συνελήφθη ο καπετάνιος του πλοίου που συγκρούστηκε με τη θαλαμηγό του Τούρκου επιχειρηματία που αγνοείται 

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές στην Τουρκία στον καπετάνιο του πλοίου που μετέφερε ξηρό φορτίο (bulk carrier) Arel 7, για την εμπλοκή του στο ατύχημα μετά το οποίο εξαφανίστηκε ο επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που είχε φύγει στις 4 Αυγούστου από τη Γιάλοβα, της νοτιοδυτικής Τουρκίας, με προορισμό τη Μύκονο.

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από φωτογραφίες και βίντεο της Hurryiet, που τον δείχνουν να επιθεωρεί το πλοίο του λίγες ώρες μετά την σύγκρουσή του με τη θαλαμηγό του Γιουκάι, η οποία βρέθηκε μισοβυθισμένη το μεσημέρι της 5ης Αυγούστου.

Το συγκεκριμένο υλικό δείχνει ότι ο συλληφθέντας αντιλήφθηκε τη σύγκρουση με τη θαλαμηγό του Τούρκου επιχειρηματία, αντίθετα με ό,τι είχε ισχυριστεί όταν ανακρίθηκε από αστυνομικούς.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη του κατάθεση ο καπετάνιος του πλοίου είχε πει: «Είχαμε περάσει το νησί του Μαρμαρά. Ξαφνικά ένιωσα ένα τρέμουλο αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβη. Κοίταξα μπροστά και είδα δύο κομμάτια ξύλου αριστερά και δεξιά του πλοίου. Είδα και μια σημαδούρα. Δεν κατάλαβα τι ήταν αυτά τα κομμάτια ξύλου που είδα. Όταν αντιλήφθηκα ότι δεν με αφορούσαν, συνέχισα την πορεία μου».

Καθοριστική για τη σύλληψη του καπετάνιου ήταν και η έρευνα που έγινε στο πλοίο καθώς οι εισαγγελικές αρχές διαπίστωσαν ότι μετά τις 5 Αυγούστου έφερε ζημίες στην πλώρη του που δεν τις είχε πριν την ημέρα εκείνη. To Arel 7 είχε μπει στο στόχαστρο της τουρκικής ακτοφυλακής καθώς μέσω δορυφόρων είχε διαπιστωθεί η παρουσία του στην περιοχή που βρέθηκαν τα συντρίμμια της θαλαμηγού του Τούρκου επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο καπετάνιος κατηγορείται για πρόκληση θανάτου από αμέλεια, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα ίχνος ζωής του Τούρκου επιχειρηματία.