Τουρκία: Πύρινη λαίλαπα κατακαίει τα πάντα στην Αττάλεια – Πάνω από 800 πυροσβέστες στη μάχη, δείτε βίντεο

Μεγάλη φωτιά καίει από το απόγευμα του Σαββάτου (20/9) στην Αττάλεια της Τουρκίας με ολόκληρες περιοχές να εκκενώνονται.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Μπελέκ, όπου ερασιτεχνικά βίντεο κατέγραψαν τις δραματικές στιγμές νυχτερινής εκκένωσης τουριστικών καταλυμάτων. Η εντολή για εκκένωση δόθηκε καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι ενίσχυσαν τη φωτιά, η οποία κινήθηκε με ταχύτητα προς τις τουριστικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική πύλη «Antalya Hakkında», η πυρκαγιά απείλησε περιοχές με θερμοκήπια φράουλας, προτού κατευθυνθεί προς τις ακτές της Μεσογείου, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τουριστικές υποδομές και παραθαλάσσιες κατοικίες. A forest fire has broken out in the Alanya district of Antalya.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/46jV3ap5Fz— PressTV Extra (@PresstvExtra) September 20, 2025

Η μάχη με τις φλόγες εξελίσσεται σε μαραθώνιο, καθώς στην επιχείρηση συμμετέχουν 800 πυροσβέστες, 14 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα. Η ένταση των ανέμων, που αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, δυσκολεύει τις προσπάθειες κατάσβεσης και καθιστά απρόβλεπτη την πορεία του μετώπου.

A powerful forest fire in the Alanya suburbs is approaching hotels where Russian tourists are vacationing.

According to media, several hundred Russian tourists staying at the Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan, and Kirbıyık Resort Hotel are witnessing a horrific scene. pic.twitter.com/OiqwCLJZgN— Vijesti (@Vijesti11111) September 19, 2025

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ξέσπασε ακόμη μία εστία πυρκαγιάς μεταξύ των περιοχών Κουντού και Μπελέκ.