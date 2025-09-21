iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Τουρκία: Πύρινη λαίλαπα κατακαίει τα πάντα στην Αττάλεια – Πάνω από 800 πυροσβέστες στη μάχη, δείτε βίντεο

Εκκενώθηκαν ξενοδοχειακές μονάδες

Μεγάλη φωτιά καίει από το απόγευμα του Σαββάτου (20/9) στην Αττάλεια της Τουρκίας με ολόκληρες περιοχές να εκκενώνονται.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Μπελέκ, όπου ερασιτεχνικά βίντεο κατέγραψαν τις δραματικές στιγμές νυχτερινής εκκένωσης τουριστικών καταλυμάτων. Η εντολή για εκκένωση δόθηκε καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι ενίσχυσαν τη φωτιά, η οποία κινήθηκε με ταχύτητα προς τις τουριστικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική πύλη «Antalya Hakkında», η πυρκαγιά απείλησε περιοχές με θερμοκήπια φράουλας, προτού κατευθυνθεί προς τις ακτές της Μεσογείου, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τουριστικές υποδομές και παραθαλάσσιες κατοικίες.

Η μάχη με τις φλόγες εξελίσσεται σε μαραθώνιο, καθώς στην επιχείρηση συμμετέχουν 800 πυροσβέστες, 14 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα. Η ένταση των ανέμων, που αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, δυσκολεύει τις προσπάθειες κατάσβεσης και καθιστά απρόβλεπτη την πορεία του μετώπου.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ξέσπασε ακόμη μία εστία πυρκαγιάς μεταξύ των περιοχών Κουντού και Μπελέκ.

