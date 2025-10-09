Τουρκία: Ο Ερντογάν χαιρετίζει την συμφωνία για την Γάζα – Το “ευχαριστώ” στο πρόεδρο Τραμπ

Τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα χαιρετίζει με ικανοποίηση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως αποτέλεσμα των συνομιλιών στο Σαρμ Ελ Σέιχ, «στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία», όπως αναφέρει.

Ο Τούρκος πρόεδρος ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος -όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ- «επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση», προκειμένου αυτή να δεχτεί την εκεχειρία. Παράλληλα, ευχαριστεί την Αίγυπτο και Κατάρ για τον ρόλο τους στην επίτευξη της συμφωνίας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν τονίζει ότι η Άγκυρα θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας και επαναλαμβάνει την πάγια θέση του υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Αναλυτικά, το μήνυμα του προέδρου της Τουρκίας έχει ως εξής:

“Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ως αποτέλεσμα των συνομιλιών μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, που διεξήχθησαν στο Σαρμ Ελ Σέιχ και στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία.

“Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Τραμπ, ο οποίος επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση στην εκεχειρία, καθώς και τις αδελφές χώρες Κατάρ και Αίγυπτο, οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη της συμφωνίας.

“Ως Τουρκία θα παρακολουθούμε στενά την πιστή εφαρμογή της συμφωνίας και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη διαδικασία.

“Ομοίως, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο και γεωγραφικά ενιαίο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τα σύνορα του 1967.

“Με την ευκαιρία αυτή, χαιρετίζω με την πιο εγκάρδια αγάπη μου τους αδελφούς μου Παλαιστίνιους, οι οποίοι εδώ και δύο χρόνια υφίστανται απερίγραπτους πόνους, αγωνίζονται για τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους υπό απάνθρωπες συνθήκες, έχουν χάσει τα παιδιά, τις μητέρες, τους πατέρες, τους συγγενείς και τους φίλους τους, αλλά παρά όλες τις τραγωδίες που έχουν βιώσει, δεν υποχωρούν από την αξιοπρεπή στάση τους.

“Ο Κύριος να είναι ο σύμμαχος και ο βοηθός των Παλαιστινίων αδελφών μας. Ο Κύριος να ευλογήσει τις ψυχές των μαρτύρων μας και να τους δώσει την ευλογία του παραδείσου”.