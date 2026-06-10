Τουρκία: Λεωφορείο “καρφώθηκε” στον τοίχο επειδή αποκοιμήθηκε ο οδηγός – Τραυματίστηκαν 7 άτομα (Βίντεο)

Στα Άδανα της Τουρκίας σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη (10/06) ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, όταν φαίνεται ένας οδηγός λεωφορείου να αποκοιμήθηκε πάνω στο τιμόνι με αποτέλεσμα να καταλήξει σε τοίχο της αστυνομικής σχολής της περιοχής.

Μέσα από κάμερα ασφαλείας που είχε μέσα το λεωφορείο που κατέγραψε τη στιγμή της πρόσκρουσης οι αρχές της Τουρκίας διερευνούν τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος

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Από το ατύχημα τραυματίστηκαν επτά επιβάτες, οι οποίοι διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας, οι οποίες κατέγραψαν την στιγμή του ατυχήματος. Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, ο 27χρονος διακρίνεται να κοιμάται ενώ βρίσκεται στο τιμόνι και να προσκρούει σε τοίχο.

⚪️ Adana'da dolmuş sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelen kazada, araç içinde bulunan 7 kişi yaralandı. pic.twitter.com/g6CeXUvrSh June 10, 2026

Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.