Τουρκία: Απαγόρευση εξόδου για τον πατέρα και τον γιο του Ιμάμογλου

Δικαστική απόφαση για την «απαγόρευσης εξόδου από το έδαφος της χώρας» επιβλήθηκε στον Χασάν Ιμάμογλου και Σελίμ Ιμάμογλου, μέσα στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά που διεξάγεται εναντίον του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμα του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και τέθηκε υπό κράτηση. Σημειώνεται ότι οι δύο άνδρες αναμένεται να καταθέσουν αύριο ως ύποπτοι.

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέρεται ότι «με την απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης που εκδόθηκε σήμερα, αποφασίστηκε η επιβολή δικαστικού μέτρου ελέγχου υπό τη μορφή απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα στους υπόπτους».

Η «Έκθεση Αξιολόγησης Εγκλημάτων Ξέπλυμα Χρήματος»

Αύριο, Τετάρτη (05/11), στις 11:00, θα καταθέσουν ο πατέρας του Ιμάμογλου, Χασάν Ιμάμογλου, και ο γιος του, Σελίμ Ιμάμογλου, για τις κατηγορίες της «δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» στο πλαίσιο της έρευνας για «διαφθορά».

Στην «Έκθεση Αξιολόγησης Εγκλημάτων Ξέπλυμα Χρήματος» εκτιμήθηκε ότι θα ήταν σκόπιμο να κινηθούν διαδικασίες εναντίον 12 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των Χασάν Ιμάμογλου και Σελίμ Ιμάμογλου, για «ξέπλυμα χρήματος».

Αναφέρθηκε ότι αντίγραφο της έκθεσης θα αποσταλεί στο Γραφείο Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης.

Στάλθηκε επίσης επιστολή στις κροατικές αρχές ζητώντας πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία του Σελίμ Ιμάμογλου στην Κροατία.