Τουρκία: Φουντώνουν οι φήμες για απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον της κυβέρνησης

Πυκνώνουν τα σενάρια στην Τουρκία ότι απετράπη νέα απόπειρα συνωμοσίας – ή κατά ορισμένους κύκλους ακόμη και απόπειρα πραξικοπήματος – σε βάρος του κυβερνητικού συνασπισμού που στηρίζει τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στα 12 ανέρχονται τα στελέχη της Αστυνομίας που απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους για εμπλοκή στο καταγγελλόμενο σχέδιο συνωμοσίας σε βάρος της κυβέρνησης με εμπλοκή μαφιόζων, δικαστικών και στελεχών της Αστυνομίας.

Η υπόθεση αφορά τις πληροφορίες που φέρεται να αποκάλυψε ένας φυγόδικος, μέλος της μαφιόζικης συμμορίας, ο Σερντάρ Σέρτσελικ, νούμερο 2 στην ομάδα του αρχιμαφιόζου Αϊχάν Μπορά Καπλάν, ο οποίος συνελήφθη, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, στο αεροδρόμιο Εσένμπογα της ‘Αγκυρας στην προσπάθειά του να διαφύγει στο εξωτερικό. Από το εξωτερικό όπου βρίσκεται τώρα ο Σέρτσελικ καταγγέλλει ότι τον ανάγκασαν να καταθέσει ως προστατευόμενος μάρτυρας και να υπογράψει ομολογία στην οποία εμπλέκει ονόματα πρώην υπουργών της κυβέρνησης Ερντογάν.

Ο Σέρτσελικ, σε αποκαλύψεις που φέρεται να έκανε στην αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Sozcu, δηλώνει ότι βρισκόμενος στην Κύπρο και καταζητούμενος στην Τουρκία τον κάλεσαν στην ‘Αγκυρα, όχι για να τον συλλάβουν, αλλά για να κάνει μία κατάθεση και του υποσχέθηκαν ότι στη συνέχεια θα αφηνόταν ελεύθερος. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, παρουσιάστηκε ο ίδιος στο κλιμάκιο της τουρκικής αστυνομίας στην κατεχόμενη Κύπρο, από εκεί τον έστειλαν αεροπορικώς στην Άγκυρα, όπου τον περίμεναν στελέχη της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος της αστυνομίας. Στην Άγκυρα, όπως λέει, του ζητήθηκε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας υπό την απειλή ότι αν δεν δεχτεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη.

Ο Σέρτσελικ υπέγραψε, κατά δήλωσή του, αρχικά μία 19σέλιδη κατάθεση και στη συνέχεια άλλες δύο καταθέσεις και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και «βραχιολάκι», ωστόσο φέρεται να κυκλοφορούσε ελεύθερα στην τουρκική πρωτεύουσα και σε δεύτερο χρόνο διέφυγε στο εξωτερικό. Στην ομολογία του ο Σέρτσελικ φέρεται να κατέθεσε κατά στελεχών της κυβέρνησης, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου. Αστυνομικές πηγές ωστόσο διέψευσαν, σύμφωνα με τη Sozcu, ότι ο Σέρτσελικ ενέπλεξε τα ονόματα των πρώην υπουργών Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού και Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μπόζταγ, καθώς και του διευθυντή του ιδιαιτέρου γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Χασάν Ντογάν. Δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου κάνουν πάντως λόγο ότι στην κατάθεση του Σέρτσελικ αναφέρονται και άλλα ονόματα υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης.

Στη σκιά του σάλου που προκάλεσαν οι πληροφορίες αυτές και μετά τη σχετική έκθεση του επιθεωρητή που διορίστηκε για να ερευνήσει την υπόθεση, απομακρύνθηκαν προχθές, Τρίτη, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής της Άγκυρας, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ο αναπληρωτής διευθυντής της ίδιας υπηρεσίας και αργότερα έγινε γνωστό από την εισαγγελία ότι συνελήφθησαν τρεις αστυνομικοί διευθυντές και ένας αξιωματικός της αστυνομίας στο πλαίσιο των σχετικών ερευνών, χωρίς να κατονομάζονται. Σήμερα ο αριθμός των στελεχών της Αστυνομίας που παύθηκαν έφτασε τα 12, πέντε αστυνομικοί διευθυντές και επτά άλλοι αξιωματικοί της αστυνομίας.

Τον Γκιουλέν δείχνουν κύκλοι του Ερντογάν

Η κυβερνητική πλευρά δείχνει ως αυτουργό της συνομωσίας απομεινάρια στον κρατικό μηχανισμό των οπαδών του ιεροκήρυκα Φετχουλάχ Γκιουλέν, τους οποίους επίσης κατηγορεί για την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, με στόχο να φθείρουν την κυβέρνηση. Από την άλλη, αρκετοί πολιτικοί αναλυτές και ρεπορτάζ των τουρκικών ΜΜΕ επισημαίνουν την υφέρπουσα σύγκρουση μεταξύ του τέως και του νυν υπουργού Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού και Αλί Γερλίκαγια. Ο δεύτερος από τη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα μετά τις περυσινές εκλογές «ξήλωσε» δεκάδες υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου και κυρίως της Αστυνομίας, εν μέσω έντονης φημολογίας για «σκοτεινές» σχέσεις του «συστήματος Σοϊλού» με τον υπόκοσμο.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Η πρώτη βαρυσήμαντη πολιτική αντίδραση σχετικά με την υπόθεση ήρθε από τον κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν και αρχηγό του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) των «Γκρίζων Λύκων» Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Στην ομιλία του, την Τρίτη, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΜΗΡ, ακούστηκε από τα χείλη του Μπαχτσελί η λέξη «πραξικόπημα»: «Γνωρίζουμε όλα τα παράνομα δίκτυα επαφών και σχέσεων. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνωμοσία που δεν μπορεί να προσπεραστεί με την παύση από τα καθήκοντά τους μερικών διευθυντών της αστυνομίας. Στην πραγματικότητα, ο στόχος είναι το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης, το ΑΚΡ, η Λαϊκή Συμμαχία και, σε τελική ανάλυση, η Τουρκία. Να πέσει επάνω μας κατάρα, αν υποκύψουμε ή κάνουμε τα “στραβά μάτια” σε αυτούς που σχεδιάζουν την επανάληψη της απόπειρας πραξικοπήματος της 17-25 Δεκεμβρίου (σ.σ. αναφέρεται στην ευρείας κλίμακας δικαστική και αστυνομική επιχείρηση του 2013 για εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών σε σκάνδαλα διαφθοράς), σε συνεργασία με την αστυνομία και τη Δικαιοσύνη. Όποιος προστατεύει και υπηρετεί τη συνωμοσία (αυτή) για τη διαπόμπευση έντιμων ονομάτων με μυστικές καταθέσεις μαρτύρων και με την επιδίωξη να επισκιάσει τη δεδηλωμένη βούληση του έθνους είναι προδότης, είναι αλήτης και οι προεκτάσεις τους στην αστυνομία, το δικαστικό σώμα και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για να τους δείξουμε τι σημαίνει «επιχείρηση καθαρά χέρια». Είναι θέμα ύπαρξης και τιμής του Κράτους Δικαίου να το δείξουμε αυτό σε όλους και να τους βάλουμε όλους στη φυλακή».

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί «έδειξε» ως αυτουργούς της συνωμοσίας τους «γκιουλενιστές» (FETO), τους οπαδούς δηλαδή τους ιεροκήρυκα Φετχουλάχ Γκιουλέν, τους οποίους η Άγκυρα κατηγορεί για την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016: «Πλησιάζει η στιγμή που θα πληρώσουν το τίμημα και δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν τα προδοτικά μέλη της FETO στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και οι λεγόμενοι δημοσιογράφοι που έχουν πουληθεί και στρατολογηθεί ως εκπρόσωποί τους».

Στην υπόθεση αναφέρθηκε εμμέσως και ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν, κατά τη χθεσινή ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΡ: «Δεν μπορούμε και δεν θα επιτρέψουμε να επανεμφανιστούν φαινόμενα χειραγώγησης μέσω της γραφειοκρατίας (σ.σ Δημόσια Διοίκηση), τα οποία ξεπεράσαμε τα τελευταία 21 χρόνια ως αποτέλεσμα επίπονων αγώνων. Παρακολουθούμε κάθε περιστατικό που ήρθε πρόσφατα στην επικαιρότητα σε όλες του τις διαστάσεις μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Όποιος παρεκκλίνει από το νόμο, όποιος κάνει λάθος, θα βρεθεί οπωσδήποτε προ των ευθυνών του με βάση τον νόμο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην κάνει κανείς το καθήκον του απέναντι στη χώρα και το έθνος. Για εμάς, κάθε δευτερόλεπτο είναι διαπίστευμα από το έθνος μας και οφείλουμε να το ξοδεύουμε για το έθνος μας».

Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία του BBC, το βράδυ της Τρίτης, μετά τις δηλώσεις Μπαχτσελί, ο πρόεδρος Ερντογάν συναντήθηκε στο προεδρικό μέγαρο με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, και τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν.

Για το ίδιο θέμα, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι «θα καταστρέψουμε εκείνους που συμπορεύονται με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, τα παρακλάδια τους και τις οργανώσεις οργανωμένου εγκλήματος και όποιον προσπαθεί να κάνει κόλπα εις βάρος του κυρίου προέδρού μας, της κυβέρνησής μας και των πολιτικών μας με τις τακτικές της FETΟ με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τα κόλπα και τις παγίδες τους».

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ακόμη ότι θα καταστρέφονται και θα καταστραφούν τα σχέδια εκείνων που θέλουν να επιβάλουν τα δικά τους σκοτεινά σχέδια, με τις τακτικές των προστατευόμενων μαρτύρων της FETΟ. «Εάν υπάρχει οργανωμένη δράση εναντίον του προέδρου μας, της κυβέρνησής μας και των πολιτικών μας σε οποιοδήποτε θεσμικό όργανο, θα φτάσουμε μέχρι τέλους, θα εντοπίσουμε αυτές τις δομές και θα τις οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη» σημειώνει ο Αλί Γερλίκαγια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το hashtag #πραξικόπημα (#darbe), καθώς και άλλα που σχετίζονται με την υπόθεση, είναι trending τις τελευταίας δύο ημέρες στην πλατφόρμα Χ στην Τουρκία.

