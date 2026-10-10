Τουρκία: Τέλος τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών – Πότε ξεκινά η απαγόρευση

Στην απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών προχωρά η Τουρκία, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση να τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2026.

Ο σχετικός κανονισμός δημοσιεύθηκε σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Τουρκίας και προβλέπει υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας, αυστηρότερους περιορισμούς για τους εφήβους και πρόσθετα εργαλεία γονικού ελέγχου.

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Οι νέες διατάξεις αφορούν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που παρέχουν υπηρεσίες στην Τουρκία και αποσκοπούν στην ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Απαγορεύονται οι λογαριασμοί για παιδιά κάτω των 15 ετών

Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι πλατφόρμες δεν θα επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Κατά τη δημιουργία νέου λογαριασμού, οι χρήστες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την ηλικία τους μέσω της κρατικής ψηφιακής πύλης e-Devlet.

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται με ειδικό ψηφιακό αποδεικτικό, το οποίο θα πιστοποιεί εάν ο χρήστης έχει συμπληρώσει τα 15 ή τα 18 έτη, χωρίς να κοινοποιούνται στην πλατφόρμα στοιχεία ταυτότητας.

Εφόσον διαπιστώνεται ότι ο χρήστης είναι μικρότερος των 15 ετών, το αίτημα δημιουργίας λογαριασμού θα απορρίπτεται.

Τι αλλάζει για τους εφήβους 15 έως 17 ετών

Για τους ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη, αλλά δεν έχουν ενηλικιωθεί, θεσπίζεται ειδικό καθεστώς προστασίας.

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Συγκεκριμένα:

Οι λογαριασμοί τους θα είναι υποχρεωτικά ιδιωτικοί .

. Δεν θα επιτρέπονται οι ζωντανές μεταδόσεις (live) .

. Θα απαγορεύεται η προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων .

. Θα μπορούν να λαμβάνουν μηνύματα μόνο από λογαριασμούς που ακολουθούν.

Οι λίστες ακολούθων και ακολουθούμενων λογαριασμών δεν θα είναι ορατές σε άλλους χρήστες.

Θα περιορίζονται λειτουργίες που ενθαρρύνουν την παρατεταμένη χρήση των εφαρμογών, όπως η συνεχής κύλιση περιεχομένου (infinite scrolling).

Οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται επίσης να εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων και περιορισμού της έκθεσης των ανηλίκων σε επιβλαβές περιεχόμενο.

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Γονικός έλεγχος και προθεσμία έως τις 31 Μαρτίου 2027

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των γονέων, καθώς οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να διαθέτουν εργαλεία που θα επιτρέπουν την εποπτεία της δραστηριότητας των ανήλικων χρηστών.

Μεταξύ άλλων, οι γονείς θα μπορούν να διαχειρίζονται τις ρυθμίσεις των λογαριασμών, να περιορίζουν τον χρόνο χρήσης και να εγκρίνουν πληρωμές ή άλλες χρεώσιμες συναλλαγές.

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Παράλληλα, ο κανονισμός προβλέπει μεταβατική περίοδο για τους λογαριασμούς που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Η επαλήθευση ηλικίας των υφιστάμενων λογαριασμών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2027.

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Όσοι λογαριασμοί διαπιστωθεί ότι ανήκουν σε παιδιά κάτω των 15 ετών θα κλείσουν, ενώ οι λογαριασμοί εφήβων 15 έως 17 ετών θα υπαχθούν στους νέους περιορισμούς.

Η Τουρκία προστίθεται έτσι στις χώρες που προχωρούν σε αυστηρότερες ρυθμίσεις για την πρόσβαση των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα, εν μέσω της διεθνούς συζήτησης για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.