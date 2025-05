Το Πακιστάν έπληξε σήμερα στόχους στην Ινδία, αφού το Νέο Δελχί εκτόξευσε πυραύλους εναντίον πακιστανικών αεροπορικών βάσεων, καθώς συνεχίζεται μία από τις χειρότερες αντιπαραθέσεις των τριών τελευταίων δεκαετίων μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων, η οποία έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε περίπου 50 αμάχους.

Οι χώρες μέλη της G7 κάλεσαν σε «άμεση αποκλιμάκωση» και οι ΗΠΑ, ιστορικός σύμμαχος του Πακιστάν που όμως έχουν προσεγγίσει την Ινδία τις τελευταίες δεκαετίες, πρότειναν να μεσολαβήσουν για να αποκλιμακωθεί η κρίση.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τις δύο χώρες «να αποκαταστήσουν την άμεση επικοινωνία προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε λάθος υπολογισμός», σύμφωνα με εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με πηγές από τις πακιστανικές υπηρεσίες ασφαλείας, ο στρατός της χώρας απάντησε σήμερα στην Ινδία, αφού το Νέο Δελχί στοχοθέτησε στη διάρκεια της νύκτας πακιστανικές αεροπορικές βάσεις, η μία εκ των οποίων βρίσκεται κοντά στο Ισλαμαμπάντ.

Continuous Explosions Heard In Pathankot

Ο στρατός της Ινδίας επιβεβαίωσε σήμερα ότι δέχθηκε εκ νέου επίθεση από το Ισλαμαμπάντ, κυρίως με drones, σε πολλές περιοχές κατά μήκος των δυτικών του συνόρων. Κατήγγειλε εξάλλου «την προφανή κλιμάκωση από το Πακιστάν».

Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν στην περιοχή Τζαμού του ινδικού Κασμίρ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Το Πακιστάν από την πλευρά του επεσήμανε ότι πριν την επίθεσή του η Ινδία εκτόξευσε πυραύλους εναντίον τριών αεροπορικών βάσεων, όμως το πακιστανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισε τους περισσότερους.

Εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση για να ανακοινώσει ότι «η Ινδία επιτέθηκε με πυραύλους (…) στις βάσεις του Νουρ Χαν, του Μουρίντ και του Σορκότ».

Col Sofiya Qureshi: "Pakistani Army continues attacks along the western border using drones, loitering munitions, longrange weapons, and fighter jets. Infiltration attempts were made via air at over 26 locations. Air bases in Udhampur, Bhuj, Pathankot, and Bathinda were targeted