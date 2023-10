Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφτηκε για μια ακόμη φορά από την έναρξη του πολέμου τους στρατιώτες δίπλα στην Γάζα.

Μάλιστα θέλησε να τους «τονώσει το ηθικό» στέλνοντας το δικό του μήνυμα προς όλους ενόψει και της μεγάλης χερσαίας επιχείρησης που αναμένεται από τον στρατό του Ισραήλ.

Live update: Netanyahu tells soldiers near Gaza border: ‘We’re going to win’ https://t.co/GA4EgbMvCT . Click to read ⬇️