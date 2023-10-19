Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Μήνυμα από τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ για τη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα – «Να είστε έτοιμοι, η εντολή πλησιάζει»

Συναγερμός για ρουκέτες από Λίβανο και Χαμάς

Συναγερμός για ρουκέτες από Λίβανο και Χαμάς

Μήνυμα από τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ για τη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα – «Να είστε έτοιμοι, η εντολή πλησιάζει»
DEBATER NEWSROOM

Αντίστροφα φαίνεται πως μετράει ο χρόνος για τη μεγάλη επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα μετά και το μήνυμα του υπουργού Άμυνας στους στρατιώτες.

Συγκεκριμένα ο Γιόαβ Γκάλαντ βρέθηκε κοντά στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και τους ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «να είστε έτοιμοι, πλησιάζει η ώρα της εντολής».

«Είμαι υπεύθυνος για το κατεστημένο της άμυνας. Ήμουν υπεύθυνος για αυτό τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ακόμη και στα δύσκολα περιστατικά, και είμαι υπεύθυνος για τη νίκη στη μάχη», είπε μεταξύ άλλων ο Γιόαβ Γκαλάντ, μιλώντας σε δημοσιογράφους σε ένα στρατιωτικό κέντρο κοντά στα σύνορα της Γάζας.

«Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι και θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την αποστολή», τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Πόλεμος στο Ισραήλ: Έξι ρουκέτες από τον Λίβανο

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν ότι έξι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ, πυροδοτώντας σειρήνες σε πολλές πόλεις.

Το IDF αναφέρει ότι ένα βλήμα αναχαιτίστηκε από το σύστημα αεράμυνας Iron Dome, ενώ άλλα πέντε προσγειώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους, χωρίς να προκληθούν ζημιές.

Ξεχωριστά, ένας άλλος κατευθυνόμενος αντιαρματικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο και ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά στο Zar’it, λέει ο IDF.

Προσθέτει ότι απαντά με βομβαρδισμούς πυροβολικού στις πηγές των επιθέσεων με πυραύλους, πυραύλους και πυροβολισμούς.

Τουλάχιστον 3.785 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 12.493 τραυματίστηκαν κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε επίσης το υπουργείο Υγείας στη Γάζα. Από τον συνολικό απολογισμό 1.524 νεκροί ήταν παιδιά και 1.000 γυναίκες, όπως είπε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ασράφ αλ Κούντρα.

Πόλεμος στο Ισραήλ: Νεκρός ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς

Σημαντικά “χτυπήματα” στην ηγεσία της Χαμάς επιφέρει τις τελευταίες ώρες το Ισραήλ. Νεκρός είναι ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς. Ο Τζεχάντ Μέιζεν μαζί με μέλη της οικογένειάς του, σκοτώθηκαν από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Χαμάς.

Επίσης νωρίτερα έγινε γνωστό πως νεκρή από ισραηλινά πυρά είναι και η μοναδική γυναίκα στην πολιτική ηγεσία της Χαμάς. Σύμφωνα με δημοσίευμα των “Times of Israel”, η Jamila al-Shanti σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή του IDF.

Πρόκειται για την χήρα του συνιδρυτή της Χαμάς, Abdel Aziz al-Rantisi, τον οποίο η ισραηλινή αεροπορία σκότωσε με πύραυλο Hellfire τον Απρίλιο του 2004.

Η Jamila al-Shanti ίδρυσε το γυναικείο κίνημα στη Χαμάς και έγινε η πρώτη γυναίκα που εξελέγη στο πολιτικό προεδρείο το 2021.

Σημειώνεται ότι ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα νωρίς το πρωί ότι κατά την διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στην Γάζα σκοτώθηκε ο αρχηγός των Επιτροπών Λαϊκής Αντίστασης της Χαμάς και πολλά άλλα μέλη των ειδικών ένοπλων δυνάμεων της ισλαμικής οργάνωσης.

Και οι 10 συμμετείχαν στην σφαγή αμάχων που έγινε στα κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την προετοιμασία για «τα επόμενα στάδια» του πολέμου κατά της Χαμάς, ο οποίος αναμένεται να περιλαμβάνει μια μεγάλη χερσαία επίθεση, ενώ χτύπησε στόχους της Χαμάς στη Ράφα.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο ισραηλινός στρατός κατεδάφισε το σπίτι ενός τρομοκράτη της Χαμάς που σκότωσε Ισραηλινό στρατιώτη στη Δυτική Όχθη τον Ιούλιο. Πλάνα δείχνουν εκσκαφέα να καταστρέφει το σπίτι του Αχμέντ Γιασίν Γκαϊντάν στο χωριό Qibya της Δυτικής Όχθης.

