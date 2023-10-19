Μήνυμα από τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ για τη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα – «Να είστε έτοιμοι, η εντολή πλησιάζει»

Αντίστροφα φαίνεται πως μετράει ο χρόνος για τη μεγάλη επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα μετά και το μήνυμα του υπουργού Άμυνας στους στρατιώτες.

Συγκεκριμένα ο Γιόαβ Γκάλαντ βρέθηκε κοντά στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και τους ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «να είστε έτοιμοι, πλησιάζει η ώρα της εντολής».

«Είμαι υπεύθυνος για το κατεστημένο της άμυνας. Ήμουν υπεύθυνος για αυτό τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ακόμη και στα δύσκολα περιστατικά, και είμαι υπεύθυνος για τη νίκη στη μάχη», είπε μεταξύ άλλων ο Γιόαβ Γκαλάντ, μιλώντας σε δημοσιογράφους σε ένα στρατιωτικό κέντρο κοντά στα σύνορα της Γάζας.

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant told IDF Soldiers today along the Southern Front, “Stay Ready. The Order will soon be Issued.”— OSINTdefender (@sentdefender) October 19, 2023

«Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι και θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την αποστολή», τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Israel’s Defense Minister Yoav Gallant meets with Israeli troops stationed near Gaza in the town of Mavkiim as Israel prepares for a possible all-out ground assault on the Hamas-controlled #Gaza Strip.https://t.co/3HmNTyIC6m— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 19, 2023

Πόλεμος στο Ισραήλ: Έξι ρουκέτες από τον Λίβανο

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν ότι έξι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ, πυροδοτώντας σειρήνες σε πολλές πόλεις.

Το IDF αναφέρει ότι ένα βλήμα αναχαιτίστηκε από το σύστημα αεράμυνας Iron Dome, ενώ άλλα πέντε προσγειώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους, χωρίς να προκληθούν ζημιές.

בהמשך לדיווח הראשוני על התרעות בגליל המערבי, זוהו שישה שיגורים משטח לבנון לשטח ישראל. חמישה נפלו בשטחים פתוחים, אחד מהם יורט בהצלחה על ידי לוחמי ההגנה האווירית.



כמו כן, התקבל דיווח על ירי נ"ט לעבר דבורנית וירי נשק קל במרחב זרעית. אין נפגעים.



כוחות צה"ל תוקפים כעת את מקורות הירי— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 19, 2023

Ξεχωριστά, ένας άλλος κατευθυνόμενος αντιαρματικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο και ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά στο Zar’it, λέει ο IDF.

Προσθέτει ότι απαντά με βομβαρδισμούς πυροβολικού στις πηγές των επιθέσεων με πυραύλους, πυραύλους και πυροβολισμούς.

Τουλάχιστον 3.785 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 12.493 τραυματίστηκαν κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε επίσης το υπουργείο Υγείας στη Γάζα. Από τον συνολικό απολογισμό 1.524 νεκροί ήταν παιδιά και 1.000 γυναίκες, όπως είπε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ασράφ αλ Κούντρα.

Πόλεμος στο Ισραήλ: Νεκρός ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς

Σημαντικά “χτυπήματα” στην ηγεσία της Χαμάς επιφέρει τις τελευταίες ώρες το Ισραήλ. Νεκρός είναι ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς. Ο Τζεχάντ Μέιζεν μαζί με μέλη της οικογένειάς του, σκοτώθηκαν από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Χαμάς.

BREAKING: An Israeli airstrike has killed Jehad Mheisen, head of the Hamas-led National Security Forces, and members of his family in Gaza, reports Hamas media.https://t.co/BAOIs2cXJl



Επίσης νωρίτερα έγινε γνωστό πως νεκρή από ισραηλινά πυρά είναι και η μοναδική γυναίκα στην πολιτική ηγεσία της Χαμάς. Σύμφωνα με δημοσίευμα των “Times of Israel”, η Jamila al-Shanti σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή του IDF.

Πρόκειται για την χήρα του συνιδρυτή της Χαμάς, Abdel Aziz al-Rantisi, τον οποίο η ισραηλινή αεροπορία σκότωσε με πύραυλο Hellfire τον Απρίλιο του 2004.

استشهاد الصديقة العزيزة الاستشهادية (جميلة الشنطي) عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة … (انا لله وانا اليه راجعون) … #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Gk9OTZpuC8— محمد عبد العزيز الرنتيسي (@M_alrantisi1979) October 19, 2023

Η Jamila al-Shanti ίδρυσε το γυναικείο κίνημα στη Χαμάς και έγινε η πρώτη γυναίκα που εξελέγη στο πολιτικό προεδρείο το 2021.

Σημειώνεται ότι ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα νωρίς το πρωί ότι κατά την διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στην Γάζα σκοτώθηκε ο αρχηγός των Επιτροπών Λαϊκής Αντίστασης της Χαμάς και πολλά άλλα μέλη των ειδικών ένοπλων δυνάμεων της ισλαμικής οργάνωσης.

Και οι 10 συμμετείχαν στην σφαγή αμάχων που έγινε στα κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την προετοιμασία για «τα επόμενα στάδια» του πολέμου κατά της Χαμάς, ο οποίος αναμένεται να περιλαμβάνει μια μεγάλη χερσαία επίθεση, ενώ χτύπησε στόχους της Χαμάς στη Ράφα.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο ισραηλινός στρατός κατεδάφισε το σπίτι ενός τρομοκράτη της Χαμάς που σκότωσε Ισραηλινό στρατιώτη στη Δυτική Όχθη τον Ιούλιο. Πλάνα δείχνουν εκσκαφέα να καταστρέφει το σπίτι του Αχμέντ Γιασίν Γκαϊντάν στο χωριό Qibya της Δυτικής Όχθης.

