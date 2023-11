Το Ισραήλ βομβάρδισε το σπίτι του Αρχηγού της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, στην Λωρίδα της Γάζας.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα Πέμπτη 16/11 ότι κατέστρεψαν την κατοικία του ανώτατου ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής μαχητικών τη νύχτα.

Overnight, IDF fighter jets struck the residence of Ismail Haniyeh, the Head of Hamas’ Political Bureau.



The residence was used as terrorist infrastructure and a meeting point for Hamas’ senior leaders to direct terrorist attacks against Israel. pic.twitter.com/kljYYN6O0U