ΔΙΕΘΝΗ

Το Ιράν προειδοποιεί πως θα θεωρήσει ως “πράξη επιθετικότητας” όποια περιορισμένα πλήγματα από τις ΗΠΑ

Αυξάνεται η στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης

Το Ιράν προειδοποιεί πως θα θεωρήσει ως “πράξη επιθετικότητας” όποια περιορισμένα πλήγματα από τις ΗΠΑ
DEBATER NEWSROOM

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένων επιθέσεων, «πράξη επιθετικότητας», σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον αυξάνει την στρατιωτική της πίεση κατά της Τεχεράνης.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Απαντώντας σήμερα σε αυτή τη δήλωση ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη, τόνισε: «Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα σχετικά με ένα περιορισμένο πλήγμα, δεν υπάρχει περιορισμένο πλήγμα. Μια πράξη επιθετικότητας θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας. Τελεία και παύλα».

ΔΙΕΘΝΗ

