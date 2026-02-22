Ιράν: Μυστική συμφωνία ύψους 500 εκατ. ευρώ με την Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων

Το Ιράν σύναψε μια μυστική συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων φορητών, προηγμένων πυραύλων, εκτοξευόμενων από τον ώμο, σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο, δεσμεύει τη Ρωσία να παραδώσει 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης “Verba” και 2.500 πυραύλους “9M336” μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, αναφέρει το δημοσίευμα. Η εφημερίδα επικαλείται διαρροή ρωσικών εγγράφων που περιήλθαν στην κατοχή της και πολλά άτομα που έχουν γνώση αυτής της συμφωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα αυτές τις πληροφορίες.

Η φημολογούμενη συμφωνία προκύπτει εν μέσω ενός σκηνικού στρατηγικών στρατιωτικών ελιγμών και συνεχιζόμενων εντάσεων μετά τις προηγούμενες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Παρόλο που ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε σημαντικές ζημιές, το Ιράν ισχυρίζεται ότι έχει ανακάμψει και έχει ενισχύσει τις δυνατότητές του, με πρόσφατες κοινές ναυτικές ασκήσεις μεταξύ Ιράν και Ρωσίας να υπογραμμίζουν τη συνεργασία τους.

Το σχέδιο Ιράν για την αντιμετώπιση των ΗΠΑ

Τα σχέδια του Ιράν για την αντιμετώπιση πιθανής επίθεσης των ΗΠΑ, μετά τη συγκέντρωση αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, φέρνουν στο φως οι New York Times.

Συγκεκριμένα, σχετικό δημοσίευμα αναφέρει: «από τις αρχές Ιανουαρίου, καθώς το Ιράν από τη μια είχε να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις στην Τεχεράνη και άλλες πόλεις και αφετέρου είχε την απειλή επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στράφηκε σε έναν έμπιστο και πιστό υπολοχαγό για να οδηγήσει τη χώρα: τον Αλί Λαριτζάνι, τον ανώτατο αξιωματούχο εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Έκτοτε, ο κ. Λαριτζάνι, ο 67χρονος βετεράνος πολιτικός, πρώην διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης και νυν επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, διοικεί ουσιαστικά τη χώρα. Η άνοδός του έχει παραγκωνίσει τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, έναν καρδιοχειρουργό που έγινε πολιτικός, ο οποίος αντιμετώπισε μια δύσκολη χρονιά στην εξουσία και συνεχίζει να δηλώνει δημοσίως ότι “είμαι γιατρός, όχι πολιτικός” και ότι κανείς δεν πρέπει να περιμένει από αυτόν να λύσει τα πολυάριθμα προβλήματα του Ιράν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η περιγραφή της ανόδου του κ. Λαριτζάνι και των αποφάσεων και διαβουλεύσεων της ηγεσίας του Ιράν, ενόψει της απειλής πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ, βασίζεται σε συνεντεύξεις με έξι ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ένας εκ των οποίων συνδέεται με το γραφείο του κ. Χαμενεΐ, τρία μέλη της Επαναστατικής Φρουράς, δύο πρώην Ιρανούς διπλωμάτες και αναφορές από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Επικαλούμενοι έξι ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους – ανάμεσά τους τρία μέλη των Φρουρών της Επανάστασης – οι ΝΥΤ σημειώνουν ότι ο Λαριτζάνι «ήταν υπεύθυνος για την καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων ενώ επί του παρόντος συνεργάζεται με ισχυρούς συμμάχους όπως η Ρωσία και περιφερειακούς παράγοντες όπως το Κατάρ και το Ομάν και επιβλέπει τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Επίσης, καταρτίζει σχέδια για τη διαχείριση της χώρας κατά τη διάρκεια ενός πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων

Το Ιράν λειτουργεί με βάση το σενάριο ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ είναι αναπόφευκτες και επικείμενες, ακόμη και αν οι δύο πλευρές συνεχίζουν να διαπραγματεύονται διπλωματικά για μια πυρηνική συμφωνία, με τους Ιρανούς αξιωματούχους να επισημαίνουν ότι η Τεχεράνη έχει θέσει όλες τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας και προετοιμάζεται να αντισταθεί σθεναρά.

Στο πλαίσιο αυτό η χώρα φέρεται να τοποθετεί εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων κατά μήκος των δυτικών συνόρων της με το Ιράκ — αρκετά κοντά για να χτυπήσει το Ισραήλ — και κατά μήκος των νότιων ακτών της στον Περσικό Κόλπο, εντός της εμβέλειας των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων και άλλων στόχων στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα σε περίπτωση πολέμου, οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και τα τάγματα της πολιτικής πολιτοφυλακής Basij, θυγατρική των Φρουρών, θα αναπτυχθούν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, θα εγκαταστήσουν στη συνέχεια σημεία ελέγχου για να προλάβουν εσωτερικές αναταραχές και να αναζητήσουν πράκτορες που συνδέονται με ξένες μυστικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, η ιρανική ηγεσία δεν προετοιμάζεται μόνο στρατιωτικά αλλά σχεδιάζει και τη δική της πολιτική επιβίωση. Αυτές οι συζητήσεις, όπως περιγράφονται από τους αξιωματούχους που μίλησαν στους New York Times, αφορούν μια σειρά θεμάτων, όπως το ποιος θα διαχειριστεί τη χώρα αν ο Χαμενεΐ και οι ανώτεροι αξιωματούχοι σκοτωθούν, και ποιος θα μπορούσε να είναι ο «Ντέλσι του Ιράν» — μια αναφορά στη Ντέλσι Ροντρίγκες, την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας που συνήψε συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για να διοικήσει τη χώρα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κορυφή αυτή της λίστας φέρεται να είναι ο Λαριτζάνι, ακολουθεί ο στρατηγός Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του Κοινοβουλίου ενώ στη λίστα βρίσκεται και το όνομα του πρώην πρόεδρου του Ιράν Χασάν Ρουχανί, ο οποίος έχει σε μεγάλο βαθμό απομακρυνθεί από τον κύκλο του Χαμενεΐ. Το σκεπτικό πίσω από αυτά τα ονόματα είναι ότι έχουν ιστορικό που θα περιορίσουν τις αντιδράσεις από τους Ιρανούς είτε αυτές αφορούν κατηγορίες για οικονομική διαφθορά είτε για συνενοχή στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.