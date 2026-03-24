Το Ιράκ συνέλαβε τέσσερις υπόπτους για την επίθεση με ρουκέτες στη Συρία

Το Ιράκ συνέλαβε τέσσερις υπόπτους που, όπως ισχυρίζεται, εμπλέκονται στην επίθεση με πυραύλους της Δευτέρας σε βάση στη βορειοανατολική Συρία , ανακοίνωσε το γραφείο του ιρακινού πρωθυπουργού.

Δύο ιρακινές πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο Reuters τη Δευτέρα ότι τουλάχιστον επτά πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την ιρακινή πόλη Ραμπία προς μια αμερικανική στρατιωτική βάση στη βορειοανατολική Συρία.

Ωστόσο, ο συριακός στρατός δήλωσε λίγες ώρες αργότερα ότι μία από τις στρατιωτικές του βάσεις στη βορειοανατολική πόλη Χάσακα δέχθηκε πυραυλική επίθεση, χωρίς να αναφέρεται ότι η βάση είναι αμερικανική ή ότι φιλοξενεί Αμερικανούς στρατιώτες.