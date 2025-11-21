“Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου” – Το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί για την εμπειρία του στην φυλακή

Την έκδοση του νέου του βιβλίου με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου» ανακοίνωσε ο Νικολά Σαρκοζί, 11 μέρες μετά την αποφυλάκισή του από την φυλακή “Λα Σαντέ” στο Παρίσι.

Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν έγκλειστός για 20 ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα στο Χ την έκδοση του νέου του βιβλίου που θα αναφέρεται στο διάστημα που παρέμεινε κρατούμενος.

«Στη φυλακή δεν υπάρχει τίποτα να δεις και τίποτα να κάνεις. Ξεχνώ τη σιωπή που δεν υπάρχει στη Λα Σαντέ, όπου υπάρχουν πολλά να ακούσει κανείς. Δυστυχώς, ο θόρυβος είναι συνεχής. Αλλά, όπως και στην έρημο, η εσωτερική ζωή δυναμώνει στη φυλακή», γράφει στην ανάρτησή του.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Éditions Fayard, θα είναι στα βιβλιοπωλεία στις 10 Δεκεμβρίου.

« En prison, il n’y a rien à voir, et rien à faire. J’oublie le silence qui n’existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l’image du désert la vie intérieure se fortifie en prison. » Nicolas Sarkozy, Le journal d’un prisonnier.… pic.twitter.com/7RJ8fF8qFZ November 21, 2025

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007. Κρατήθηκε για τρεις εβδομάδες στη φυλακή Σαντέ και βγήκε από τη φυλακή στις 10 Νοεμβρίου, αφού το εφετείο του Παρισιού έκανε δεκτό το αίτημά του για αποφυλάκιση.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας τέθηκε υπό κατ’ οίκον περιορισμό με δικαστικό έλεγχο, απαγορεύοντάς του κάθε επαφή με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους και μάρτυρες της λιβυκής υπόθεσης στην οποία παραμένει κατηγορούμενος. Η εκδίκαση της έφεσής του για την υπόθεση αυτή προγραμματίζεται από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου.