Times: Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης μετά το τέλος της επίσκεψης του Τραμπ

Στο γεγονός ότι η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης μετά το τέλος της επίσκεψης του Τραμπ στάθηκαν οι Times.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα η Βρετανία αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος αυτό το Σαββατοκύριακο, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εγκαταλείψει τη χώρα μετά την επίσημη επίσκεψη του.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε τον Ιούλιο ότι θα αναλάβει δράση εκτός εάν το Ισραήλ λάβει μέτρα για την ανακούφιση των δεινών στη Γάζα και καταλήξει σε εκεχειρία στον σχεδόν διετή πόλεμό του με τη Χαμάς.

Το Ισραήλ λέει ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, κάτι που η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία έχουν επίσης δηλώσει ότι θα κάνουν αυτόν τον μήνα, θα ανταμείψει τη Χαμάς.

Οι Times, χωρίς να επικαλούνται τις πηγές τους, ανέφεραν ότι η Βρετανία θα προβεί σε ανακοίνωση μόλις ο Τραμπ ολοκληρώσει το ταξίδι του την Πέμπτη. Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ, ο οποίος αυτή τη στιγμή απολαμβάνει μια άνευ προηγουμένου δεύτερη κρατική επίσκεψη στη Βρετανία, δήλωσε ότι δεν τον πείραζε αν η Βρετανία έκανε μια τέτοια κίνηση, αλλά έκτοτε οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφή την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια από τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Ο Στάρμερ, ο οποίος δέχεται πιέσεις από ορισμένους στο Εργατικό Κόμμα του να υιοθετήσει μια πιο σκληρή γραμμή εναντίον του Ισραήλ, είχε δηλώσει ότι η Βρετανία θα αναγνωρίσει την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν το Ισραήλ λάβει ουσιαστικά μέτρα για την άμβλυνση της κατάστασης στη Γάζα.

Η Βρετανία υποστηρίζει εδώ και καιρό την πολιτική μιας «λύσης δύο κρατών» για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην περιοχή, αλλά προηγουμένως είχε δηλώσει ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο όταν θα ήταν η κατάλληλη στιγμή.