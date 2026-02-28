Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου μετά την επίθεση στο Ιράν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγο μετά την επίθεση στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, στην φωτογραφία που κοινοποίησε το γραφείο του Νετανιάχου, συνομιλεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω κοινών επιθέσεων των δύο χωρών στο Ιράν.

Από εκεί και πέρα, το βιβλίο «Allies at War: How the Struggles Between the Allied Powers Shaped the War and the World», ένα πολιτικό ιστορικό έργο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από τον Tim Bouverie, βρίσκεται στο γραφείο του πρωθυπουργού, μαζί με έναν μεγάλο περιφερειακό χάρτη και συγκέντρωσε πάνω του τα βλέμματα.